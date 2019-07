Alex Švamberk

Kvůli podezření, že obtěžoval několik mladíků, byl na konci roku vymazán z filmu Všechny prachy světa a skončil v seriálu Dům z karet. Nyní americká prokuratura stáhla pro nedostatek důkazů obvinění, že Spacey obtěžoval osmnáctiletého mladíka.

Ne že by byl Spacey úplné neviňátko. Omluvil se za nevhodné chování o dvanáct let mladšímu herci Anthonymu Rappovi, kterého se pokoušel svést v pouhých jeho čtrnácti. Nařčení, že obtěžoval i další mladíky, se objevilo více, ovšem u soudu skončil jediný případ z ostrova Nantuket, kde měl Spacey před třemi lety opít a obtěžovat osmnáctiletého mladíka, jenž se živil mytím nádobí.

Vše vypadalo jasně, jenomže 8. července odmítl mladík vypovídat u soudu, kde měl na žádost obhajoby předložit svůj mobilní telefon, kterým si Spaceyho fotil. Jeho advokáti chtěli mobil prozkoumat, jestli v něm nejsou fotografie, které by ukázaly, že šlo o vzájemný flirt, nebo jestli nějaké fotografie nevymazal. Mladík uvedl, že mobil nemůže najít, a tak žalobcům nezbylo nic než Spaceho zprostit obvinění.

V Netflixu, který produkoval Dům z karet, si nyní mohou rvát vlasy, ale dobře jim tak, protože i oni podlehli hysterii s obtěžováním, v jakou přešla zpočátku dobře míněná kampaň MeToo. I známý režisér Ridley Scott se unáhlil, když ve Všech prachách světa nechal přetočit roli ztvárněnou Spaceyem Christopherem Plummerem, což se docela prodražilo.

I oni jsou ale pouhými oběťmi zrychlující se doby, kdy se informace – mnohdy nafouknuté nebo nepodložené – šíří po světě okamžitě a lidé čekají na rychlé akce. V roce 2018 by se na film se Spaceyem moc nechodilo, promítání takového snímku by bylo považováno skoro za faux pas.

Soudní jednání by sice šlo uspíšit, ale ne tak, aby se rozhodlo do pár týdnů po obvinění. Proto je potřeba maximálně hájit presumpci neviny a počkat na verdikt soudu a nejednat unáhleně. Zvláště v případě podobných kampaní na sociálních sítích si je potřeba zachovat chladnou hlavu a odstup a v davovém šílenství jim nepodléhat, protože unáhlené jednání nadělá víc škod než užitku.

A to platí nejen u Spaceyho. Ten se teď může vrátit jako oběť, i když čistý jako lilium taky nebyl. I u jiných je potřeba nechat čas na proces, i když mnohdy je to těžké. Ale je lepší vědět až po letech, že se doktor Rath skutečně dopustil úplatkářství, než ho narychlo poslat do vězení bez jasných důkazů. Nebylo by příjemné, kdyby se pak vrátil jako oběť justičního omylu.