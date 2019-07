Thomas Kulidakis

Přísně vzato se jedná vlastně o svého druhu náhradní kandidátku. Členské státy ji zvolily po zablokování socialisty Franse Timmermanse a částečně obešly výsledky evropských voleb. Timmermansovi cestu k moci zkomplikovaly Itálie a členské státy V4 s výjimkou Slovenska, které se snažilo moc nečeřit vodu. Německou ministryni obrany protlačila Francie ve spolupráci se zbytkem ostatních členských států a naoko se ostýchající vládou kancléřky Merkelové.

Ve skutečnosti se hned po údajném kompromisním návrhu začaly kuloáry šířit zvěsti, že vše byl dobře promyšlený a připravený plán. Měl kverulanty uklidnit zdáním, že něco zablokovali, přičemž ostatní postupovali dle předem připraveného scénáře. Ať už je to pravda nebo jenom pavlačové drby, výsledek je zřejmý. V4 blokovala Timmermanse kvůli právnímu státu a migraci, jen aby dostala zpět Timmermanse v sukních. A to i hlasem českého premiéra Andreje Babiše, o jehož vyjednávacích schopnostech více zde.

Jelikož ale Ursula von der Leyenová prošla hlasy všech členských států, nemůžeme v případě uskutečňování jejích plánů mluvit o diktátu. Chce ambiciózní klimatický balíček a evropský klimatický zákon. Což v překladu znamená, že Evropa půjde příkladem ostatním znečišťovatelům, i kdyby ji to mělo zničit. Nezbývá nám, než doufat, že se snaha o uhlíkově neutrální ekonomiku přetaví v nové technologie, které ji potáhnou a dají nám práci i konkurenční výhodu před zbytkem světa.

Nová šéfka Evropská komise chce také pohlídat, aby se ve všech zemích Evropské unie dodržovaly hodnoty a principy právního státu. Opět, z hlediska vyjednávací taktiky V4 to zní jak špatný vtip, protože Maďarsko a Polsko se s pomocí srdnatého českého premiéra mstily Timmermansovi za to, že dělal svoji práci eurokomisaře odpovídajícího za danou oblast.

Nejpikantnější na celé věci je, že podle všeho v nové evropské exekutivě bude dělat s největší pravděpodobností to samé. Z hlediska obecného je ale úmysl hlídat právní stát v celé unii dobrý. Přece jen, kdo pojede do jiné unijní země žít, pracovat nebo podnikat, určitě by si chtěl být jistý nezávislostí tamního soudního systému.

Další velký plán nové šéfky Evropské komise je zavést minimální mzdu v celé unii. To je nápad dobrý, protože pořád jsou země, které minimální mzdu neznají. Byla by to ale spíše kosmetická úprava. Za prvé, minimální mzda nebude všude stejná. Za druhé, i kdyby byla, stejně se ustanovení o minimální mzdě dá obcházet kupříkladu pomocí zkrácených úvazků. Místo toho by se tedy nová šéfka Evropské komise měla zasadit o další sbližování ekonomické úrovně členských států.

Pak zde máme migraci, kde chce von der Leyeneová přísnější ochranu hranic, silnější Frontex a společný azylový systém. První dvě věci jsou v souladu s míněním stávajícího osazenstva Strakovy akademie, unijní azylový systém byl ale doposud pro vládu jako červený hadr pro býka.

S tím souvisí také návrh většinového hlasování v otázkách zahraniční politiky, společná evropská armáda a přetvoření unie ve federaci. I to vše se u nás nepozdávalo, a teď to i hlasy naší vlády bude německá šéfka Evropské komise prosazovat. Tak tedy vypadá vítězství naší vlády, kterého dosáhla na summitu v Bruselu, a které nyní zpečetil Evropský parlament.