Alexandr Mitrofanov

Dnes večer přijede premiér za prezidentem. Spekulací před touto schůzkou je víc než dost. Andrej Babiš se třeba zeptá Miloše Zemana: „Tak co, trváš na tom, že jsi kápo?“

Když Zeman spokojeně přikývne, může mu odpovědět: „Takže jsme tu možnost, že bys odvolal Staňka a jmenoval Šmardu, důkladně probrali. Můžeme přejít k jiným variantám. Byl jsem na výstavě v Lysé nad Labem… Čo to táram, chci říct, že Staněk půjde do řiti, ale Šmardu bysme šoupli na místní rozvoj.“

A Zeman by mu třeba řekl: „Andreji, ty na tom Facebooku čteš asi jenom to svoje Čau lidi, které stejně nečteš, protože ho ani nepíšeš. Šmarda ministrem nebude, protože zde.“ A lidé v České republice budou dál sledovat, jak chod společnosti brzdí dva muži, kteří by ho měli zajišťovat.

Není pochyb, že oba byli vítězi svobodných voleb. Jejich funkce ale mají jasnou ústavní náplň. Zvláště to platí v době krizí, kdy mají největší politickou odpovědnost. Jenže ta krize, kterou nyní prožíváme, vznikla pouze proto, že Zemanovi se zase zachtělo zahrát si na mocnáře a vyzkoušet, nakolik je před ním předpodělaný premiér, další politici i ta část společnosti, která ho podporuje. Oba, premiér a prezident, v této situaci neodpovídají požadavkům, které klade na vykonavatele těchto funkcí ústavní pořádek.

Hodně lidí si to už uvědomilo tak silně, že na to nikdy nezapomenou. Zajímavá debata běží od včerejška na mém twitterovém účtu. Je na ní dobře vidět, jaký vztah mají uživatelé, kteří přispěli do rozpravy, k současnému premiérovi. Jde o pozoruhodnou paletu názorů zde.

V pozadí takové nelásky k Andreji Babišovi je samozřejmě třeba hledat kampaň. Jenže jeho vlastní, kterou předvádí už mnoho let. Aféry ANO, vůdcovy nesplněné sliby, jeho vlastní měnění postojů jako slipů (a ujištění: „Já jsem se svlékl do slipů, ale pindíka vám ukazovat nebudu“), průšvihy doma i v EU, vítězství nad Milošem Jakešem v řečnické soutěži o Pohár blbouna nejapného…

Jak pohlížejí stejní lidé po letech zkušeností s výkonem prezidentského úřadu na Miloše Zemana, vyjadřuje dnešní vtip Miroslava Kemela zde. Jestli něčeho dosáhl současný prezident i premiér zcela dokonale, je to vypěstování nepřekonatelného odporu ve značné části české společnosti.

Přesto oběma zůstává mnoho příznivců. To oni tyto dva muže vytáhli nahoru a drží je tam, i když trakaře už padají. Kdo jsou tito lidé a jak se k nim chovat? Přemýšlení o tom by mohlo být pro ostatní zadáním na léto, než začne horký podzim.