Alexandr Mitrofanov

Když potřebuješ odvést pozornost od jiných problémů, například jestli se Kreml nezúčastní výstavby nových českých jaderných bloků, vhoď do vařící vody jednoho staňka. Lidé ti budou koukat na prsty a tím se zabaví. Zvláště když ty prsty máš šikovné, vytrénované.

Co jsme to byli zvyklí slýchávat nejdříve od Miloše Zemana, později od Andreje Babiše? Že bude líp, až nás nebudou řídit nemehla, nýbrž odborníci na slovo vzatí. Když dostal Babiš možnost dosazovat vysněné odborníky na různá významná místa, neváhal. Co na tom, že se zanedlouho ukázalo, že to nebyli odborníci, ale nemehla? Chybička se vloudila! A co udělá nejvyšší ne…pardon odborník, když tohle zjistí? Je to jasné! Vyhodí ty darmožrouty z funkce, ať se živí jak umí!

Hned tři bývalí Babišovi neodborníci se chtějí živit jak umí. A jak umí? Prý jako velvyslanci zastupující Českou republiku zde. Jen si představte tu trafiku na české ambasádě v Řecku, v níž sedí paní Krnáčová a Řekům na počkání sděluje, že jsou zpovykaní a že dopravu v Aténách asi řídí nějaký debil.

Nový Babišův ministr Karel Havlíček zároveň sdělil důvod, proč není líp: „Když u nás podlehneme evropskému sociálnímu modelu, kde si trvale budeme ulevovat od práce, tak naše firmy budou převálcovány asijskými nebo americkými konkurenty.“ Vyhrňte si rukávy, hejrupáci! Jako v Asii!

Miloš Zeman nyní hájí ministra kultury Antonína Staňka. Proto, že je v kultuře zběhlý jako Zeman v mocenských intrikách? Nikoli. Prý Staněk odhalil na ministerstvu kultury „závažná ekonomická pochybení“. „Pro další postup doporučuji vyčkat výsledků trestního oznámení, které docent Staněk podal ve věci rozkrádání ve svém resortu,“ napsal Zeman Babišovi o ministrovi vnitra, který se na chvilku stal policajtem. Ale čo to táram! O ministrovi kultury.

Předtím prezident odhalil jako jeden z důvodu debaklu ČSSD v evropských volbách, že Staňka „zařízla“. Tedy odvolala. Podívejte se na tabulku zde a spočítejte, kolik ministrů zařízl ve své jednobarevné vládě ČSSD nějaký premiér Miloš Zeman. Byl to samozřejmě jmenovec. Aneb jen idiot nemění své názory.

Národní kulturní klasika je skvělá také proto, že dokáže předvídat vývoj dávno předtím, než k němu v realitě dojde. Katalog první neveřejné vernisáže obrazů a artefaktů Bedřicha Bobše od Jana Vodňanského jak známo zahrnoval i následující obrazy: „Vylodění trpaslíků na Bertramce“, „Skupina trpaslíků se desorientuje podle buzoly“ a „Královna Alžběta beseduje s traktoristy“.

Dnešek by mohl přidat další dílo: „Králové z Hradu a Strakovky besedují s trpaslíky traktoristy“.