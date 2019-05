Alexandr Mitrofanov

Nedávno napadli poslance Dominika Feriho (TOP 09). Teď nahlásil napadení Ladislav Jakl (za SPD). K fyzickým útokům na lidi, kteří mají jiný názor, se uchylují jenom úchyláci. Je jedno, do jakých výmluv halí své primitivní choutky. Odlišné názory vyjadřují lidé jinak.

Dobře se to ukázalo v minulých dnech. Popis okolností protestní akce SPD je zde. Demonstrace lidí s opačnými názory se konají už delší dobu, tak se tedy omezme na zpravodajství ze včerejší akce v regionech zde. Ten umí to a ten zas tohle, že.

Protesty proti Andreji Babišovi, Marii Benešové a Miloši Zemanovi neměly vliv na sympatie voličů, jak ukázaly čerstvé průzkumy veřejného mínění i evropské volby. Počty protestujících zdaleka nedosahují hranice, u které se dá mluvit o reálném vlivu na politickou situaci, a stěží jí dosáhnou zde.

Přesto pokračující demonstrace přinášejí věc, která je nad chápání mužů, proti kterým se protestuje. Jsou zvyklí počítat jen to, co je hmatatelné.

Pro Babiše jsou to peníze, případně procenta podpory. Vznikla po vložení peněz do vytváření Babišova obrazu v hlavách těch, kteří nejvíce ze všeho uctívají prachy. A také silnou ruku, která se v penězích přehrabuje a někdy hodí kost služebnictvu. Pro Zemana jsou jakékoli peníze jen šušně v porovnání s rozkoší z čučkaření s mocí a Ústavou. V této disciplíně se v připodělané české politice cítí pevný v kramflecích.

Naposledy se mohl přesvědčit, že se nic nezměnilo, právě včera. Poslance KSČM Zdeňka Ondráčka vítali prokremelští separatisté na východě Ukrajiny jako zástupce ČR. Byl ale samozvanec. Přesto se čtyři poslanci ČSSD v čele s předsedou Janem Hamáčkem zdrželi hlasování o zařazení této cesty jako bodu jednání Sněmovny. Posloužili tím také Zemanovi, který rovněž má přátele v Kremlu.

Teď bude Zeman vyšívat kolem Antonína Staňka. Car si to může dovolit, když se ho většina politiků bojí sesadit, ač jsou důvody již hotové v dokumentu skupiny senátorů. Můžou si tedy Zeman a Babiš dovolit úplně všechno? Třeba si to myslí.

Jednu věc ale neovlivní. Bez fyzických útoků, ale důrazně jim dává stále větší množství lidí zdaleka nejen v Praze najevo, že si jich neváží, že se jich štítí a že by se k nim raději neměli přibližovat, protože si před nimi odplivnou. Je to málo? Jak se to vezme. Babiše a Zemana to nesvrhne. Ale když si lidé začnou odplivovat i před jejich stoupenci, mohou se dotyční zamyslet, jestli to mají kvůli těmto panákům zapotřebí.