Alexandr Mitrofanov

Prezident Miloš Zeman ve středu jmenoval do generálských hodností 15 mužů. Povýšení se opět nedočkal šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. To je takový rituál a zároveň jistota, když prezident povyšuje důstojníky do generálské hodnosti.

Povýšen může být kdokoli, jen ne Koudelka. Kdyby to bylo jinak, museli bychom se důvodně starat o duševní zdraví pana prezidenta, což už tři roky nemusíme, protože Koudelku generálem neudělal ani jednou. I když to vláda stále doporučuje jako na kolotoči. Jenže Koudelka i s celou BIS je pro Zemana čučkař a vláda patrně sbor kolotočářů.

Vyskytli se v naší společnosti lidé, kteří prezidenta za toto chování k bezpečnostní službě a jejímu šéfovi kritizují. Teď vám během několika minut ukážu, že se mýlí. Ať už mají občané k Miloši Zemanovi jakýkoli vztah – jedni ho velebí jako vůdce, jehož moudrost je nad jejich chápání, druzí si před ním odplivnou –, musí uznat, že současný prezident se po celou dobu své politické činnosti choval přísně logicky.

Jeden příklad z mnoha: nejdříve sliboval členům ČSSD, že jejich nové legitimace budou vázány do kůže členů ODS. To se moc líbilo a modří byli úhlavní nepřátelé oranžových. O několik let později však bylo logické, že když se vůdce oranžových spřáhne s vůdcem modrých, můžou spolu rozdělit českou politickou scénu a postupně vytlačit všechny ostatní. Václav Klaus se tak stal milovaným bráškou Miloše Zemana (v tomto svazku si přitom každý brácha myslel, že on je ten starší).

Přísná logika tak velí Miloši Zemanovi nikdy nepovýšit plukovníka Michala Koudelku do generálské hodnosti. To totiž není možné. Kdo je Zemanův panslovanský bráška? Přece Vladimir Putin. Antaios byl synem boha moře Poseidóna a bohyně země Gaie. Když Antaiovi ubývaly síly, přitiskl se k matce zemi a rázem se mu síla vrátila. Všimněte si, že Zeman bez setkání s Putinem moc dlouho nevydrží. Přitiskne se k tomuto malému dubisku a hned je mu líp. Při posledním setkání byli sice od sebe ob křeslo, ale náš prezident má dobrá čidla.

A pak že má povýšit na generála člověka, který si dovolí veřejně šířit o dubisku pravdu? zde Přitom se nedá říct, že by nedostal šanci zařadit se do oddílu slušných lidí zde. Koudelka si ale vybral jiný oddíl, který sám považuje za slušnej. Zemanův to není.

Pokud někoho nedejbože napadne, že Miloš Zeman se v bratření neliší od Gustáva Husáka, není to pravda! Husák neměl tak kreativní ruštinu zde.