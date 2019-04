Jiří Pehe

Jak přesně došla Zemanova dlouholetá spolupracovnice k závěru, že si u nás lze objednat trestní stíhání, třeba z politických důvodů, nevíme, protože Hrad analýzu odmítl zveřejnit. Víme ale, že premiér Andrej Babiš opakovaně tvrdí, že policejní vyšetřování kauzy Čapí hnízdo se děje na politickou objednávku.

Nyní tak bude mít Babiš vedle prezidenta, který si myslí, že trestní stíhání si u nás lze objednat, silné zastání i u ministryně spravedlnosti, která má takové tvrzení dokonce podloženo vlastní analýzou!

Ta navíc chce ve funkci ministryně nechat zpracovat další analýzu, která má posoudit, jak pracují státní zastupitelství. Zároveň ale navzdory své vlastní analýze, i té, kterou hodlá ke zpracování komusi zadat, ujišťuje, že nemá v úmyslu iniciovat personální změny ve státních zastupitelstvích, včetně výměny nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

Podezření opozice, že právě kvůli tomu do funkce ministryně nastupuje, s konečným cílem sprovodit ze světa kauzu Čapí hnízdo, jsou prý nesmyslná. Jenže k čemu jsou tedy již zmíněné analýzy?

Jestliže totiž podle její vlastní analýzy si u nás lze skutečně objednat trestní stíhání (takže i kauza Čapí hnízdo může být, jak tvrdí Babiš, ušita na politickou objednávku), je záhadou, jak může nová ministryně nechat státní zastupitelství beze změn. Vždyť právě státní zastupitelství hrají zásadní roli v zahajování trestních řízení, podávání žalob atd. Neměla by Benešová hned po nástupu do funkce jednat, aby uklidnila veřejnost?

Navíc, jelikož i další analýza, kterou si Benešová ve funkci ministryně hodlá nechat zpracovat, míří na státní zastupitelství, notorické šťouraly nenechá na pokoji určitý rozpor v jejím postupu a tvrzeních: jestliže ve své analýze už jednou dospěla k závěru, že si lze u nás objednat trestní stíhání, přičemž ovšem nehodlá iniciovat personální změny, proč chce nyní další analýzu?

Nemluvě o tom, že je to riskantní postup. Vždyť pokud analýza nakonec dojde k závěru, že je na státních zastupitelstvích obecně vše v pořádku, prezident Zeman bude nucen hodit první analýzu Benešové do koše, a takové ponížení, jak známo, hned tak nikomu neodpustí.

Pokud druhá analýza naopak potvrdí závěry té první, jejímž autorem je samotná Benešová, jak bude chtít ministryně dodržet svoje sliby, že ve stáních zastupitelstvích nebude provádět personální změny?

Na to, abychom se dozvěděli, k čemu bude avizovaná další analýza dobrá, si tedy musíme počkat. Jisté je už teď, že jelikož premiér, prezident i nová ministryně spravedlnosti jsou přesvědčeni, že si u nás lze politicky či jinak objednat trestní stíhání a že kauza Čapí hnízdo spadá do této kategorie, neměla by nová ministryně možná ani čekat na výsledky druhé analýzy a prezidentovi by měla z důvodů ochrany Babiše před zlovolnou politicko-justiční mafií navrhnout, aby trestní stíhání premiéra coby oběti politicky objednaného honu na čarodějnice co nejrychleji zastavil.

Pokud by takový postup přivedl na náměstí českých měst statisícové davy, což je pravděpodobné, paní ministryně jej bude jistě schopna obhájit tím, v čem evidentně vyniká: pádnými, analyticky podloženými argumenty.