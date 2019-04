Václav Klaus ml.

Nejsem tedy na kojení moc expert – jsem rodič 1 (nebo 2) nebo jak se to teď jmenuje, tudíž vždycky kojily manželky a já se maximálně snažil, aby na to měly klid.

Ale zpět ke kauze. Protestní kojení je reakcí na incident v jedné bance, kde údajně nechtěli dovolit jedné paní kojit roční holčičku. Incident jsem neviděl, tudíž ho nebudu nijak hodnotit. Nicméně už je z toho kauza, matky píší premiérovi, banka vydává jako o sto péro „uklidňující“ prohlášení (práci expertů na krizovou komunikaci jsem nikdy moc neuznával, protože většinou jim to moc nejde, když vznikne nějaká krize, zato jinak mají klídek „v korporátu“) a novináři to popisují.

Abych řekl pravdu, nějak se nedokážu přimknout, ani k jednomu ze „zásadových“ postojů ke kauze. Postoj “kojení na veřejnosti je neslušné” považuji za blbost.

Zvlášť když je miminko malé, tak to by se maminka nedostala z domu nikdy nikam. Kojení je zdravé, normální a tak dále. Nedovedu si představit, že by to někomu mohlo vadit.

Ale zahořet pro postoj “kojení je kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv na veřejnosti úplně normální” taky úplně nedovedu.

Snad je to jen o slušnosti obou stran. Miminko i maminka potřebují klid, tak je z jejich strany normální snaha o nenápadnost.

Zrovna tak nekojící veřejnost (nejen bankovní) by měla intimitu tohoto aktu ctít. Třeba si v parku sednete na jinou lavičku, než kde zrovna kojí nějaká maminka. Nezačnete s ní konverzovat.

Jistým faktorem je pochopitelně věk dítěte, protože, když už dítě utíká a pak se přiběhne nakojit – asi tolerance veřejnosti bude nižší. Z toho důvodu, že batolata už jedí normální stravu, a tudíž na kojení na veřejnosti nejsou závislé.

Biomatky se asi začnou rozčilovat, že je to každého věc do kolika měsíců kojí a musím uznat, že JE! Jen musím zmínit, že extrémně dlouhé kojení je hodně ruský přístup – např. jedna z balad o ruském bohatýru Ilju Muromcovi popisuje, že bohatýr byl matkou kojen do 9 let a pak teprve vstal a vytrhl vzrostlý dub.:-)

Kdežto v Americe (Illinois) naopak matku, která kojila osmileté dítě, táhli k soudu.

Takže co se vlastně stalo špatně? Jeden řadový zaměstnanec banky se (patrně) choval netaktně. Na druhou stranu reakce kojících aktivistek – taky není zrovna taktní. V Americe už by se asi „poškozená“ soudila o miliony s „bohatou“ bankou. U nás se bude protestně kojit.

K protestnímu kojení mám ale o dost horší vztah než ke kojení normálnímu. Myslím, že schválně kojit dítě, které nemá ani hlad ani žízeň. Nebo ho dokonce pro politické účely kvůli tomu budit - není v zájmu dítěte.

Jinak všem maminkám a kojeňátkům zdar!!