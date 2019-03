Alexandr Mitrofanov

Na Řád Bílého lva navrhuje TOP 09 generála Petra Pavla zde. Žádný Čech se nedostal tak vysoko v NATO. Podle lednového průzkumu CVVM je s členstvím ČR v Alianci spokojeno 58 procent českých občanů.

To je o deset procentních bodů víc než důvěra občanů prezidentu Miloši Zemanovi v průzkumu stejné instituce ve stejnou dobu. Nicméně jsou pravidla taková, že případný návrh na vyznamenání generála Pavla by se dostal na stůl Zemanovi.

O současném prezidentovi je známo, že na misce jeho osobních vah, jimiž zhusta nahrazuje váhy státnické, má větší závažnost vztah dotyčného k panu M. Zemanovi než zásluhy o cokoli jiného včetně zásluh o pověst země. Vztahy mají ti dva muži špatné, vyměnili si veřejně kritické poznámky. Hrad vedený bývalým členem KSČ pak generálovi vyčetl někdejší členství v KSČ. Pavlova reflexe na toto téma je zde.

Jako telenovela se táhne případ jiného vysokého důstojníka. Michal Koudelka je ředitelem BIS a je plukovník. Dvakrát ho vláda navrhla povýšit do generálské hodnosti. Marně. Na druhém konci stolu totiž seděl Zeman a návrh pokaždé hodil do koše.

Koudelka před několika dny doprovodil premiéra Andreje Babiše na návštěvě sídla CIA. Babiš pak řekl: „Naše služby mají dobrou pověst jak v USA, tak u všech spojenců v rámci NATO a EU.“ A dodal, že se určitě jednou vrátí k návrhu povýšit šéfa BIS na generála. Ale nedodal už, jestli s tím chce počkat do chvíle, kdy Zeman už na Hradě nebude. Vždyť podle něj jsou v BIS „čučkaři“.

Mně to slovo připomíná čučche, ideologii kimirsenismu, kimčongilismu a kimčongunismu. Děda, táta a syn, všichni z definice rozuměli všemu a dokázali všechno. Včetně skládání revolučních oper. Počkáme, třeba se i nám poštěstí.

V rámci milošozemanismu generál Pavel žádné vyznamenání samozřejmě dostat nemůže. Ze stejného důvodu, proč není povýšen Koudelka. Zeman nedávno řekl pro ČTK: „Ani Čína, ani Rusko nejsou hlavní hrozby. Hlavní hrozbou podle mého názoru je mezinárodní terorismus.“ S prvním tvrzením zachovává logiku svého učení. Jsou to země, kde ho vítají. Západní spojenci se českému prezidentovi s papachou na hlavě a s pandou na rameni snaží vyhýbat.

Složitější je to s druhým tvrzením. Český prezident se má starat přece jen více o český než o mezinárodní terorismus. Máme zatím jednoho odsouzeného pachatele. Je Zemanovým voličem a aktivistou SPD, na jehož konferenci Zeman přátelsky promlouval. Je to jako dělané na přísloví o zrcadle a křivé hubě. A člověk by tak rád rovného prezidenta.