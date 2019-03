Thomas Kulidakis

Takto tedy nyní vypadá obraz hnutí, které jeho šéf Andrej Babiš občanům České republiky nadělil v roce 2011. Za Babišovými širokými zády a vlajkou jeho hnutí jsme se měli seřadit, zástavou se nechat vést k budoucnosti v zemi, kde bude líp. V níž vše bude šlapat jako dobře seřízené soukolí velké firmy. A především, zatočí se v ní s korupcí, která dokáže spolehlivě rozežrat jakoukoliv část jakéhokoliv soukolí, i toho nepromazaného.

Jak neblahý vitriol je korupce pro stát i lidskou společnost voličům, městu a světu, ANO vysvětluje ve svém programu. „Dál chceme bojovat proti klientelismu, korupci, nehospodárnosti a předraženým zakázkám, které okrádají nás všechny.“

O ničem jiném než o klientelismu, korupci a nehospodárnosti ovšem stávající vyšetřování policie není. Bohužel pro nejsilnější vládní stranu v něm figurují její borci. V případě Faltýnka dokonce na úrovni trenéra mužstva majitele Babiše.

Na tomto místě je důležité zmínit, že stále žijeme v právním státě. Je tedy jasné, že dokud nebudou nějací lidé odsouzení, je potřeba na ně pohlížet jako na nevinné. To ale nic nemění na skutečnosti, že ANO začíná být šatů zbavené. Je načase, aby i jeho král, Andrej Babiš a jeho suita PR odborníků přiznali barvu. ANO už o sobě nemůže tvrdit, že je nová strana. Je totiž ve vládě podruhé. ANO nemůže tvrdit, že se jej žádné kauzy netýkají, protože se mu děje to, co se událo i jiným stranám v minulosti.

Ani ty při vzestupu na vrchol nezvládly kontrolovat, kdo se k nim přidává z přesvědčení a kdo z touhy po rychlé kariéře, moci a bohatství. Premiér Babiš pak není vůdce z lidu, bojující pro dobro lidu. Je to klasický politik a miliardář, který část lidu přesvědčil, že na něj myslí víc než na své zájmy. Co se týká samotné policejní akce v Brně a sledování Faltýnka od roku 2017, platí následující. Tentokrát už to není nějaké podezření, kterému nejde moc dobře rozumět.

Nejde o Čapí hnízdo, které se ještě dalo hájit stylem: dělali to všichni a bylo to před vstupem do politiky. Nejsou to korunové dluhopisy, které jsou téma spíše pro účetní odborníky, a navíc s nimi opravdu souvisel Miroslav Kalousek. V nynějším případě se jedná o klasickou korupci, obchod s vlivem a systém ruka ruku myje. Vše jako vystřižené z přehledu nejtemnějších stránek historie tradičních stran. Mezi ně už patří i ANO. A hlavně, buďme rádi, že se díky médiím dostalo na povrch, že ANO je bez šatů v mnohém stejné jako jakákoliv jiná strana.