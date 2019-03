KOMENTÁŘ: Stejná krevní skupina míří do Bílého domu - Jiří Pehe

Premiér Andrej Babiš prohlásil, že se těší na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě, protože jsou stejná krevní skupina. Což o to, Babiše i Trumpa opravdu leccos spojuje. Kupříkladu to, že jsou oba miliardáři, kteří vtrhli do politiky pod praporem boje s dosavadním establishmentem. A slušné chování a úcta k pravidlům demokratické hry nejsou jejich nejsilnějšími stránkami.