Alexandr Mitrofanov

Hromadí se to. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) nejdříve dštil oheň a síru na restaurace, které prý vydávají nekvalitní polské maso za kvalitní argentinské. Zmíněná restaurace se ozvala s tím, že jde o fejk a poškození její pověsti. Ministrův úřad opáčil, že šlo o nepotvrzené podezření. Příslušná inspekce podezření stále prověřuje.

Zemanův kancléř Vratislav Mynář už třináct let má v Osvětimanech v blízkosti lyžařského svahu načerno zřízený rybník. Z rybníka nechává odčerpávat vodu na zasněžování svahu na vlastní sjezdovce. Ví se, že je to načerno, ale řeči se vedou, voda teče, svah se zasněžuje.

Městský úřad v Černošicích udělil ve správním řízení pokutu 200 tisíc korun premiéru Andreji Babišovi. Má být ve střetu zájmů kvůli tomu, že jako politik ovládá některá média. Babiš se nechal slyšet, že Městský úřad v Černošicích je dobrý tak akorát na to, aby organizoval úklid sněhu plus stavební povolení.

Městský úřad v Černošicích oficiálně odpověděl: „Úředníci zajišťují výkon státní správy tak, jak ukládá zákon. Úředníci mají příslušné zkoušky odborné způsobilosti a jsou pro danou práci kvalifikovaní. To, že jednání v rozporu se zákonem o střetu zájmů je kvalifikováno jako přestupek, který projednává obec s rozšířenou působností (ORP) dle místa bydliště příslušného veřejného funkcionáře, je stanoveno přímo tímto zákonem.“ Je fakt, že Babiš žádný doklad o své odborné způsobilosti řídit vládu České republiky předložit nemůže. Má ale zbrojnoše, kteří střeží šéfův klid.

Piráti zveřejnili, že bezprostředně po rozhodnutí úřadu v Černošicích došlo ke kompletnímu zrušení odboru, který měl odvolací řízení premiéra posuzovat. Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) popřela, že by měla jakýkoli vliv na rozhodování nebo přesuny úředníků v této kauze zde. Kdo jí věří, ať tam běží.

Do toho přicházejí informace, že Babišův sen, pražské městečko pro úředníky v Letňanech, se neopírá o žádnou podrobnou nezávislou studii zde. Pohled do nedávné minulosti nám připomene, že stejně nezajištěné bylo rozhodnutí o zdanění církevních restitucí. V říjnu 1964 poslal ÚV KSSS do důchodu Nikitu Chruščova kvůli tomu, že se choval voluntaristicky, tedy střílel od boku. Od nadcházejícího sněmu ANO to čekat nemůžeme. KSSS měla vůči svému šéfovi větší kuráž.

V tomto toku papalášských plků potěšilo rozhodnutí Univerzity Karlovy, která podává dvě správní žaloby na prezidenta Miloše Zemana kvůli nejmenování docentů Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta profesory zde. Když se společnost nebude bránit, za chvíli bude povinný výkřik při pohledu na zelený čtverec: „Ano, šéfe, je to červené kolečko!“