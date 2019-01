Alexandr Mitrofanov

V neděli proběhlo v Otázkách Václava Moravce zatím nejpregnantnější vysvětlení dění kolem čínské firmy Huawei. Zasloužil se o to senátor Pavel Fischer. Ostatní diskuse o této věci podstatu buď rovnou komolí, nebo přinejmenším zamlžují.

Zmíněný pořad lze zhlédnout zde. Připomenu však základní obsah stanoviska Pavla Fischera.

Jádro je tady: „Huawei poslouchá čínskou komunistickou stranu, zakladatel Huawei obdivuje Mao Ce-tunga, Mao Ce-tung je šampión v masovém vraždění. To je jako kdyby zástupci nějaké německé firmy u nás obdivoval Adolfa Hitlera.“ Fischer dodal, že si to musíme to zasadit do kontextu, protože komunistická strana Číny označuje svobodu slova, občanské svobody, nezávislost justice, demokracii za štvavé proti čínskému režimu.

Záslužnou práci dělá v informování o Číně český server Sinopsis zde. Když k tomu člověk přidá informace, které lze sledovat v jiných dostupných jazycích, vyvstává obraz, který české veřejnosti předložil ve zhuštěné podobě právě Fischer. Když mluvil o tom, že český stát se musí ve sféře své národní bezpečnosti snažit o vlastní řízení místo toho, aby platila pravidla, „která vyznává nějaký soudruh v Pekingu“, jen shrnul zkušenosti z celého světa i z euroatlantického prostoru, které se týkají způsobů čínské expanze.

Fischerova pozice je jasná: „Proto bychom měli být velmi ostražití, naslouchat i našim vlastním poučením z let padesátých, protože i takto fungovala komunistická strana u nás, a vlastně hlídat si, abychom se pod cenou nenechali vlastně napálit, že nakoupíme vlastně něco laciného, co nás ale bude dlouhodobě ohrožovat.“

Komunistická strana u nás ovšem na tomto azimutu nefunguje jinak než v padesátých letech minulého století. Kromě KSČM patří ke kamelotům čínských stanovisek také současný prezident České republiky. Pravdivost jeho prohlášení v této oblasti přitom vláda nepotvrzuje.

Připomenu dvaadvacet let starý výrok: „Základní motivací pro pobyt v politice je zabránit v úspěchu těm, kteří, kdyby k nám dnes přišli Číňané, si zítra nechají zešikmit oči na praktické chirurgii, pozítří se nechají infikovat žloutenkou, aby měli tu správnou barvu pleti, a popozítří začnou psát do svých kádrových dotazníků, že již od dětství milovali rýži.“ zde.



Výrok patří samozřejmě Zemanovi. Jenže rýži tam a vodku jinde mu spolehlivě nabídnou, kdežto na dobré víno či whisky českého prezidenta už dávno nezvou.

Tady je další výrok od stejné osoby: „Vláda, která toleruje zloděje, se objektivně sama stává vládou zlodějů. Vláda, která toleruje tuneláře a podvodníky, je sama vládou tunelářů a podvodníků.“ Prezident, který toleruje svou roli tlampače cizí nedemokratické země, je kdo?