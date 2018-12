Thomas Kulidakis

V první řadě je škoda, že úřednické aparáty musí trávit svůj drahocenný čas přípravou kroku do neznáma, ke kterému vůbec nemusí dojít. Dnes má představit osm legislativních doporučení Evropská komise, která se místo toho mohla zabývat třeba podporou ekonomického růstu v zemích Unie. Růst HDP eurozóny ve výši přibližných dvou procent je možné při nejlepší dobré vůli označit za dýchavičný. Když je dýchavičná eurozóna, trpí také naše hospodářství do eurozóny vyvážející.

Jak dokazují protesty nespokojených občanů, které se rozšířily z Francie do zahraničí, na sociálním státu je pořád co zlepšovat. Unijní úředníci by svůj čas mohli také raději využít třeba na plány dalšího rozvoje infrastruktury. V České republice by se z evropských peněz mohly dostavět alespoň ty dálnice. Včetně modernizace D1, kterou i letos kupodivu zablokoval sníh a neschopnost ji včas plně zprovoznit.

Ve Spojeném království hodlá vláda premiérky Mayové vynaložit dvě miliardy liber, aby se její firmy připravily na možné potíže rozluky bez dohody. Další opatření mají zajistit dovoz léků a jiného zboží z kontinentu. Všechno si ale Velká Británie mohla ušetřit, kdyby se poučila z unijního příkladu jednotného postupu. Měla se nedříve dohodnout, co chce, a pak jednat. Teď je pozdě měnit smlouvu vyjednávanou dva roky.

Na druhou stranu ale příprava na brexit v jeho nejhorší formě skýtá velké šance. Například v České republice začala vláda aktivně plánovat, za což si zaslouží pochvalu. Mnohem lepší ale je, že do plánů chce zahrnout také opozici. Třeba se naši politici poučí a i v jiných klíčových věcech budou hledat shodu, namísto aby vedli neustálou zákopovou válku.

Je také možné, že případný odchod bez dohody poškodí náš automobilový průmysl i jiné sektory ekonomiky. Případná nouze ale může motivovat k nalezení nových řešení. Mohl by se konečně urychlit přechod od montoven založených na levné práci k znalostní ekonomice. Stejně tak se mohou naši emisaři soukromé i státní sféry vypravit hledat nová odbytiště.

Co se týká práv našich občanů žijících ve Velké Británii, mohli bychom si uvědomit výhodu příslušnosti k Evropské unii. Země velikosti a významu Spojeného království by mohla být v pokušení chovat se k menší České republice z pozice síly. Jsme ale součástí půlmiliardového bloku, což naši pozici zlepšuje.

Z celé situace plyne také zajímavé poučení. V naší zemi se právě debatuje zákon o obecném referendu. Zákonodárci by tedy měli mít na paměti příklad z Velké Británie a stanovit vysoký počet podpisů pro pořádání hlasování. Rozhodně by neměli zahrnovat mezinárodní smlouvy.

Lidská historie je plná příkladů, že i nejhorší situace je možné vyřešit. Stejně tak to dopadne i při divokém brexitu bez dohody. Letadla budou létat dále a časem se i obchod a vzájemná spolupráce ustálí. Nejhorší na celém brexitu – ať už s dohodou nebo bez ní – je, že dále oslabuje pozici Evropy jako celku. Starý kontinent, který kdysi určoval světové dění, se rozkládá zevnitř. K radosti našich konkurentů.