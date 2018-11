Alexandr Mitrofanov

Pamatuje si někdo, že minulý pátek lítaly ve Sněmovně decibely? A že týž večer se na Staroměstském náměstí opět demonstrovalo za to, aby Andrej Babiš odstoupil, protože není slušný? Pěna dní opadla.

Jak se vědělo již před pátkem, nedůvěru vládě se vyjádřit nepodařilo a Babiš sám nikdy neodstoupí. A už vůbec nebude poslouchat samozvance na náměstích, že není slušný. Kdo volil ty mladé na Staromáku? Nikdo. Kdo volil ANO a Babiše? Hodně lidí, hlavně ne ti Pražáci, které bůhvíkdo zaplatil, že.

Zato víme, kdo platí poslankyni a karlovarskou hejtmanku Janu Mračkovou Vildumetzovou, která Babiše do roztrhání těla bránila v Otázkách Václava Moravce metodou zvanou gramodeska. My ji platíme, daňoví poplatníci, a ne že bychom v tomto ohledu byli držgrešle zde. Kdo viděl paní hejtmanku u Václava Moravce, jistě nevyloučí, že toto je mediální kampaň, která občany nezajímá. To nám ale zatím žádný průzkum nepotvrdil.

Zato máme potvrzeno, že by si většina občanů, obrazně řečeno, od Babiše nekoupila kolo, protože by se bála, že má skrytou vadu a prodejce klame ve svůj prospěch. Přeháním? Posuďte sami zde. Co tedy dál? Mě v této situaci napadá starý vtip: „Tak co?“ - „Tak nic.“ - „Tak slez.“ Jenomže Babiš nesleze, protože se mu nahoře líbí a za kšandy ho přidržuje Miloš Zeman.

Vyhlídky jsou tedy následující: Andrej Babiš se bude držet funkce premiéra zuby nehty. Využije toho, že situace, v níž by odejít musel, zatím nenastala. Bude-li mu, s výmluvou na blahobyt svých voličů, nadále podkuřovat dvojice stran, které se označují za levicové, tedy ČSSD a KSČM, je Babišovo odvolání vyloučeno. A i kdyby k němu došlo, píchne parťák z Hradu, který si jednou zapamatoval, že premiér musí být výlučně Babiš, a v tomto případě raději zapomněl, že jen idiot nemění své názory.

Předseda ODS Petr Fiala se snaží veřejnost přesvědčit, že tato vláda nevydrží po celou dobu mandátu a že přijdou předčasné volby. Teoreticky má pravdu. Prakticky by se muselo najít ve Sněmovně minimálně 120 hlasů na to, aby si kapři vypustili rybník. Úplně po lopatě: museli by se spojit všichni poslanci, kteří nejsou v ANO. A to jsme zpátky u nekonečného příběhu pejska, který jitrničku sežral, přesněji řečeno u ČSSD a KSČM.

Čeká nás nejspíš zahnívání v politice. Babiš se bude stávat stále více figurkou jako Jakeš v roce 1989. Už to vlastně začalo zde. Jakeš ale žije dodnes a nic se mu nestalo. Lidi sou hodný.