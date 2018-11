KOMENTÁŘ: Ústavní i politická kultura dál dostávají na frak - Jiří Pehe

Prezident Miloš Zeman v reakci na rozhodnutí opozičních stran v Poslanecké sněmovně vyvolat hlasování o nedůvěře vládě ve světle tvrzení syna premiéra Babiše, že byl odklizen na Krym a Ukrajinu, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo, prohlásil, že pokud by Babišova vláda padla, pověří ho sestavením vlády znovu. Je to další rukavice hozená prezidentem do tváře českého parlamentarismu.