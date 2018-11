Alexandr Mitrofanov

Poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček, kterého veřejnost spojuje s obuškovými aktivitami na Václavském náměstí v roce 1989, byl včera projednáván Sněmovnou, protože dostala žádost od policie, aby ho vydala k trestnímu stíhání. Bylo k tomu řečeno mnoho slov, která lze najít zde.

Ondráčkovi se dávalo za vinu, že v rozhovoru pro média řekl, že bývalý prezidentský kandidát Michal Horáček „je dle dostupných informací bývalý vekslák a spolupracovník Státní bezpečnosti s krycím jménem Sázkař“. Horáček ho za to zažaloval, protože se toto tvrzení neopírá o fakta.

Ondráček prozradil zajímavé věci. Například že je pravděpodobně pronásledován za to, že chtěl vrátit do českého práva trestný čin hanobení prezidenta republiky. A že v souvislosti s tím vydržel sexuální nátlak mimořádně hezkých žen, které mu zlé síly posílaly do blízkosti a počítaly s ještě větší blízkostí, která by pak přispěla k tomu, že by byl Ondráček politická mrtvola. Ale nehledě na vnady nepřítel neprošel!

V moři slov byly podle mě důležité tři výroky ke smyslu jednání. Ondráčkův stranický šéf Vojtěch Filip: „My rozhodujeme o tom, jestli tady je svoboda slova alespoň pro poslance.“ Předseda klubu STAN Jan Farský: „Teď máme rozhodnout jenom o tom, jestli tady každý bude moci napadat kohokoli jakýmikoli nepodloženými informacemi. Anebo jestli si svoje informace budeme ověřovat. A jestli za ně, když už je vyřkneme, také poneseme odpovědnost.“

Poslanec za Piráty Lukáš Bartoň: „Pan Ondráček uvedl fakt, že byl pan Horáček spolupracovníkem StB, ačkoliv pro to nemá jediný zdroj, nemohl nic citovat, kdokoli, kdo ten spis viděl, tak z něho jasně vyplývá, že nebyl. Takže jde o pravdu, nebo lež. Je to digitální, je to jednička, nula.“

Většinou hlasů rozhodli poslanci, že jejich kolegu policie vyšetřovat nesmí. Dle pirátské terminologie tak převážná část hlasujících Ondráčkovi vzkázala, že je jednička, kdežto menšina ho má za nulu. Kdo patří do které skupiny, lze zhlédnout zde.

Dnes v téže Sněmovně na tiskové konferenci oznámila skupina 16 poslanců z různých klubů, že založila Evropskou platformu zde. Byl to další důkaz, že je dolní komora parlamentu opravdu reprezentativní. Tak jako ve Sněmovně žijí ve společnosti vedle sebe podporovatelé těch, kteří Ondráčka vyvinili, i zcela odlišní lidé, kterým je bytostně odporný a kteří vyznávají opačné hodnoty.

V takových chvílích jsou záznamy o hlasováních dobrým vodítkem v určení, kdo je kdo. Schválně koukněte, jak hlasovali o Ondráčkově vydání členové Evropské platformy. Zvláště Ondřej Veselý z ČSSD, bílá vrána mezi oranžovými.