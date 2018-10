Alexandr Mitrofanov

Víme, jaká je negativní část agendy současné hlavy státu. Výstižně to napsal youtuber Kovy: „Pokud budu někdy prezident, udělím Miloši Zemanovi vyznamenání in memoriam za mimořádný přínos v oblasti trollingu.“

Kovymu lze kvůli věku prominout neznalost jednoho ze základních kamenů víry, která se jako červená nit táhne staletími a která je zachycena ve filmu Jára Cimrman ležící, spící v hlášce prostého muže z lidu: „Císař pán nás všechny přežije!“ Ale jinak má pravdu.

Musí však existovat i pozitivní část agendy. V čem by tak mohla spočívat? Použijeme-li nápovědy stejných klasiků, můžeme si říci: „Hledej, šmudlo!“ A věru nebude ono hledání nadmíru obtížné.

Kdysi Zeman Danu Drábovou veřejně líbal. Teď jí nemůže přijít na jméno. Tuhle se na ni obořil, že „by se neměla plést do věcí, do kterých jí nic není“. Co provedla? Napsala disertaci Srovnávací analýza výraziva prezidentů Zemana a Masaryka? Kdepak. V televizi se vyjádřila k tematice, kterou se zabývá celý život a v níž u nás patří k naprosté špičce.

V debatě o možném vykonavateli dostavby jaderných bloků v ČR vyzdvihla jako svého favorita jihokorejskou společnost. Je tu odůvodněná domněnka, že by dostala od Zemana obrovského hubana, kdyby vyslovila jiný název a jinou státní příslušnost. Neudělala to a místo pocelu dostala céres od největšího odborníka na jadernou energetiku ing. Zemana. To nebyl ani Stalin. Ten se svého času na sklonku života spokojil s titulem koryfeje v jazykovědě.

Dostavbu nových jaderných bloků v ČR pak okomentoval další specialista, sice bez zakotvení ve státní správě, zato s Putinem na mobilu a tu a tam i v rozhovoru mezi málo očima včetně Zemanových zde. Říká, že je jedno, kdo bude stavět, a člověk neodolá představě, že přitom mrkne na mobil a špitne: „Že je to tak, Vladimire Vladimiroviči?“

Můžeme tedy přibližně určit, jaký dobrý skutek se rozhodl aligátor na Hradě vykonat. A vtom vykřikl čáp před odletem do jiných krajin, že s tím nesouhlasí zde. Ptáček, který z aligátorovy kůže vyklovává různý sajrajt, se jménem svého patrona okamžitě ozval zde.

Je možné, že se před našima očima odehraje srážka aligátora s čápem, který právě absolvoval kolečko setkání s klíčovými západními politiky, kteří aligátora nemusí. Čáp zas nemá zájmy v těch zemích, kde aligátora vítají jako opravdu velkého krokodýla a jemu se to líbí.

Módní hláška v takových případech zní: „Připravte si popcorn.“ Pokud ke srážce dojde, odehraje se kolem stability vlády.