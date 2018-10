Alexandr Mitrofanov

Vymýšlí se všelicos, aby se vyhovělo mladým. Ty internety, youtubeři, piráti. Kdo ale má soucit se starými komunisty? Přitom nemají snadnou orientaci. A ne, jak je to teď moderní, jestli jsou hetero, homo, nebo neví. Ideologická orientace je momentálně náročná!

Ne že by nebylo dosaženo úspěchů. Předevčírem správně hlasovali komunističtí poslanci, jestli je Orbán náš nebo západní. Všichni přítomní stvrdili, že je náš. Jenom Jiří Dolejš se zdržel. Ale strana zná své úchylkáře!

Bodejť by se našim komunistům nelíbily Orbánovy pořádky. Například shromažďovací zákon, v němž se má za demonstraci pokládat srocení více než dvou lidí, kteří si dovolují vyjadřovat názory na stav společnosti zde.

Když naši komunisté hlasovali proti EU a za Orbánova práva, museli mít na mysli i to, že není v EU lepšího kámoše Putinova Ruska, než je maďarský premiér (český prezident promine, pravda je prostě neúprosná). Zašlo to tak daleko, že velvyslankyně USA při NATO vyzvala Maďarsko, aby přestalo v ruském zájmu házet klacky pod nohy Ukrajině, kde jen může.

Tomu musí KSČM tleskat. Není pevnější pouto než mezí ní a imperiálním Ruskem, byť v jeho čele dávno nestojí komunista. Pamatuji si, jak soudruh Vojtěch Filip říkal na sjezdu, že Česko musí vyměnit bezpečnostní zakotvení v NATO za garance Ruska, Číny a Íránu.

Jenže zde kladné zprávy z bojišť končí a nastává ideologická frustrace. To je, když jeden má v hlavě takový maglajz, že by si dal pár vodek. Koukejte. Až do poslední doby bylo možné milovat Putina a zůstat starý český komunista. Putin přece řekl, že svou legitimaci se srpem a kladivem má schovanou, čas od času se na ni zálibně dívá, a že proti idejím komunismu nemá nic. Ruská KS sice pořád vykřikovala, že je tady pro pracující, ale vždycky šla carovi na ruku. Lenin leží mrtvý v mauzoleu, páky na ně už nemá.

Ale teď je to jiné. Putinovi lidé projeli gubernátorské volby v několika regionech. V Přímoří vyhrál komunista, jenže Kreml výsledky zrušil. A co se nestalo? Komunista to dal k soudu! zde.

Do Chakasie, kde Putinův kandidát raději před druhým kolem při vidině krachu odstoupil, přiletěl sám car, aby zatlačil na zbývající kandidáty, ať se koukají odhlásit taky. Kdo jediný odolává? Komunistický nominant, který navíc sní o tom, že jeho nepřátelé budou viset na kandelábrech zde.

To je dnes fuška, být starý český komunista. Vedení mlčí. Kdo členům řekne, jestli je nepřítel car, anebo soudruzi?