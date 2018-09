Alexandr Mitrofanov

„Velice mě mrzí, že náš návrh přijmout 50 sirotků ze Sýrie neprošel. Jako bychom již ztráceli kontakt s našimi křesťanskými hodnotami,“ povzdechla si včera večer po sněmovní rozpravě Helena Langšádlová z TOP 09. Ve Sněmovně připomněla slova evangelia podle Matouše: Neboť jsem hladověl, a dali jste mi najíst, žíznil jsem, a dali jste mi napít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mě.

Ale houby s octem, mám-li zůstat u evangelia, nabídla včera sněmovní většina. V čele s SPD, ANO, KSČM a Václavem Klausem ml., který sólově zpíval stejný part, porazila TOP 09, KDU-ČSL a Piráty. Za ODS se pár lidí přihlásilo k Orbánovi, jiní zas hlasovali pro Langšádlové návrh. Poslanci ČSSD nacvičovali operaci Pštros. Nemluvili a pak se zdrželi, nebo se nepřihlásili.

Čestnou výjimkou byl Jan Hamáček, který bojoval za zdravý rozum. Proti němu však vyrazil těžký kalibr, Josef Hájek z ANO s hornickým selským rozumem. Obecně vzato stály proti sobě ve Sněmovně dvě party lidí. Jedni se snažili voliče přesvědčit, že nejlepší pro Česko by bylo co nejvíce ucpat škvíry, kterými by se sem mohl dostat vnější svět, protože je pln nástrah a hrozeb, které chtějí Čechy zničit.

Nejvíc se o to bál Tomio Okamura, který prohlásil: „Tato země je dědictvím našeho národa.“ Na to mu lidovec Ondřej Benešík sarkasticky odtušil: „Někteří migranti z Japonska nám například v roce 2008 prosazovali multikulturalismus, a to rozhodně není pozitivní záležitost pro Českou republiku.“ Pirát František Kopřiva trefně poznamenal, že „tady slyším jen strašení a vyhrožování, zastrašování dva týdny do komunálních voleb“.

Člověk může mít k Pirátům mnoho výhrad, ale ve včerejší rozpravě byli jednoznační. Z jejich vystoupení jasně vyplývalo, že jsou bytostně proti tomu, aby v Česku definitivně zavládlo ovzduší, které vzniká, když někdo strachy uzavře nejdřív zemi, pak svou vesnici, pak dům, a nakonec se krčí v jedné jediné místnosti se zavřenými okny. Proti zaprděnosti.

Piráti byli součástí party, která vůbec nebyla „vítačská“, ale volala po dodržení mezinárodních závazků ČR a obyčejné lidskosti. Ostrouhala. Jak probíhala debata a jak se hlasovalo lze vidět zde, zde a zde.

Helena Langšádlová truchlí nad ztrátou křesťanských hodnot. Ale kardinál Dominik Duka k věci přece řekl: „Ano, obecně řečeno, všichni víme, že je třeba pomoci potřebným, na druhé straně ale také víme, že je to v dnešní době do jisté míry politický zápas. Z toho důvodu nedokáži odpovědět.“

Žádný Matouš. Větší pes je Andrej a Miloš.