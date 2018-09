Alexandr Mitrofanov

Nelze jen tak přejít obří akci, která má Babišovu hnutí ANO vyhrát volby v Praze. Už to není pouhé heslo Prostě to zařídíme! Teď se na věc jde se zapojením jiných orgánů nežli mozek voliče ANO, který měl být aktivován před čtyřmi lety – ale jen na chvíli, pro schlamstnutí tohoto slibu. Tehdy se to povedlo, dnes za tím každý vidí Adrianu Krnáčovou a to už začíná haprovat i první signální.

Babišovci nyní dělají tzv. sousedské večeře pro obyvatele hlavního města. To je politický podnik. S neoriginálním názvem (zase opisovali?) zde. Ale šéf Babiš stále opakuje, že není politik, tak to můžeme říct lidově, jak je to zjevně také vnímáno pořadateli i konzumenty. Jsou to veliké žranice zdarma zde. Ale samozřejmě v mezích zákona. A kde je nabídka, tam bude bezesporu poptávka. Ušetří se.

Moc se mi líbil postřeh zde. S kolegou souhlasím, je v tom všechno. Mimo jiné i osten pro Andreje Babiše. Jak dlouho je možné klesat v hledání klientely stále níž a skončit u těch, kteří z politiky pochytí jen My máme maso. Ó, my se máme!? Vlastně Babiš už na tomto levelu je. Stačí poslouchat jeho projevy o tom, že se všichni máme dobře a jen nějací štváči tvrdí, že máme problémy.

Má-li někdo snahu pochopit, co se ve společnosti děje, neprohloupí, když sáhne po knize 50 let staré. Ústřední postava novely Arkadije a Borise Strugackých Druhá invaze Marťanů, učitel v důchodu Apollón říká toto svému zeti Charónovi, který se snaží probudit lidi jásající nad tím, že nyní nemusí nic dělat, jen pravidelně odevzdávat žaludeční šťávy marťanským okupantům (vřelé díky patří panu Ivo Železnému, který dokázal protlačit český překlad k vydání ještě v roce 1981):

„Zkuste pochopit, že člověk nejvíc ze všeho na světě potřebuje klid a jistotu, že zítra bude mít práci. Vždyť se nic tak strašného nestalo! Vy říkáte, že z lidí jsou teď fabriky na výrobu žaludečních šťáv. To jsou příliš silná slova, Charóne! Ve skutečnosti je to docela jinak. Lidstvo se dostalo do úplně nových podmínek existence a v nich se mu nabízí vynikající způsob, jak využitkovat svoje fyziologické předpoklady pro upevnění své pozice v tomto novém světě. Vy tomu říkáte otroctví, ale každý rozumný člověk ti řekne, že to je normální obchod, který samozřejmě musí být vzájemně výhodný...“

Mohli by si to přečíst i voliči ANO. Vždyť symbolem Babišovy kampaně je v podstatě kniha. Ta vedle bachoru.