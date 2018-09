Alexandr Mitrofanov

Zaujal mě jeden z ohlasů na úterní Oči o ČSSD. Martin Kadlčík z Olomouce napsal: „Bohužel je to tak. Už je volit nemohu. Stejně tak jako ty, co slibují něco ‚zadarmo‘, nebo ty, co milují Putina, a už vůbec ne nacionálfašisty. Nevěřil jsem, že se to stane, ale vypadá to na tradiční středopravicové strany :).“ Nebylo to opravdu vůbec představitelné nejen v 90. letech, ale ani před pár roky, dokud byla sociální demokracie vnímána víc jako strana hodnot nežli jako strana slibů ze zoufalství.

Paní sousedka mi včera vyprávěla, jak cestou z polikliniky potkala starší ženu, která míjela plakátky ČSSD a cosi mumlala. Paní sousedka má ráda jasno, tak se jí zeptala, co že to říká. „Zbláznili se, nabízejí všechno zadarmo!“ měla říct ona dobrá žena. Předpokládám, že patřila k dolním deseti miliónům, u nás v panelácích jiní snad ani nejsou.

Ohlasu pana Kadlčíka bych se tolik nevěnoval, kdybych ho pokládal za ojedinělý. Ale s některými voliči, kteří pravidelně dávali šanci ČSSD a nyní hledají mezi stranami tradiční středopravice, jsem byl v kontaktu dávno předtím, než se tento ohlas objevil. I kdyby jich nebylo tolik, že by to dokázalo rozhodnout volby, stojí za přemýšlení, proč se tento úkaz vůbec objevil.

Částečně to vysvětlil sám pan Kadlčík. Že někteří, ne-li mnozí, sociální demokraté milují Putina, je veřejné tajemství. Tito lidé mají svou výraznou tvář, což je Jaroslav Foldyna. A dnes to není žádný hej nebo počkej, ale místopředseda celé partaje, který rád veřejně cvičí se svým jazykem na různé způsoby. Nelze ho přehlédnout jako představitele ČSSD.

Jsou tam ovšem i jiní zástupci, kteří se blíží k nacionálfašismu, jak to nazval pan Kadlčík. Abych uzavřel trojici jeho výhrad, cosi zadarmo slibují také sociální demokraté. Ale mnohem více toho slibuje Andrej Babiš. Před volbami. Ale to je při naší frekvenci voleb skoro pořád.

Chybí však definice, co vlastně má být v této souvislosti tradiční středopravice. Je jí jen KDU-ČSL? Nebo také STAN a TOP 09? Patří sem, ve světle výhrad pana Kadlčíka, celá ODS? To nevíme.

Na toulkách místy, která mě zajímají, jsem ale narazil na zprávu z Polska. Jedna z nejvýraznějších tváří tamní levice Barbara Nowacka se připojila se svým sdružením Polská iniciativa v podzimních komunálních volbách ke středopravicové Občanské koalici (polsky zde a zde).

Má to být pragmatický svazek proti Kaczyńského vládě, která vrhá zemi o roky zpět. Česká levice naopak Babišově vládě slouží jak přímo, tak podporou zvenčí.