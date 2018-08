Alexandr Mitrofanov

Situace je složitá. Člověk na její pochopení sám o sobě vždycky nestačí. Chce to poslouchat, co říkají autority. Samozřejmě nejlépe ty, jejichž moudrost je nad naše chápání. Ale ujdou i autority druhé kategorie. Například Andrej Babiš.

Vážně se vyplácí vracet se k jeho zásadním vyjádřením. To je pak jako světýlko z baterky v tmavé jeskyni. Tohle přirovnání jsem si vymyslel sám, to není z Babiše. Z toho si beru jenom inspiraci. Tuhle jsem se opět kochal jeho projevem na sněmu v roce 2017. Je pořád aktuální. Tak například řekl: „Letos to bude už šest let, kdy jsem nevydržel mlčet a přestal se bát a začal jsem hlasitě kritizovat naše polistopadové politiky. Hlavně ty, kteří se stali symbolem korupce.“

A teď to zkusme použít jako klíč ke kauze Hair Poky. Jak to, že nevíte, co je to za kauzu? Tak dobře, všechno najdete zde. Už jste pochopili, proč je kauza Hair Poky něco úplně jiného než korupce polistopadových politiků? Vážně ne? Protože středočeská hejtmanka není polistopadový politik! Je pobabišovský politik!

Přesně do této škatulky tlačí Babiš svého kandidáta na pražského primátora Petra Stuchlíka. Polistopadoví politici odstupovali, takový Jan Kalvoda dokonce z funkce vicepremiéra, když se provalilo, že neříkali pravdu o dosaženém vzdělání. Babiš oznámil, že Stuchlík „má za sebou Harvard. Přesněji Harvard Business School.“

Co udělaly novinářské hyeny? Zjistily, že Stuchlík na Harvardu byl, ale v porovnání s nejvyšší formou tamního studia absolvoval kurz druhé kategorie. A co jako má být? Kalvoda rezignoval v roce 1996, dnes se píše rok 2018. Je líp!

Přiznám se ale, že v dále popsaném případě i mně trvalo nějaký čas, než jsem se dovtípil, kde v sebraných spisech Andreje Babiše hledat odpověď na poměrně složitou hádanku, která vzešla z jeho hnutí a vykročila do světa zde.

Po zhlédnutí příslušného volebního videa jsem musel zmobilizovat všechny své dovednosti nabyté čtením románů o Poirotovi. Pojďme uvažovat spolu. Co nám účinkuje v klipu? Ihned jsem zamítl variantu „mozek“. Taková pitomost. Jinak tam figurují různé části těla, a ne že ne. A pak to mnou projelo jako kobliha jícnem! Nohy! Už jsem věděl, která bije.

Projev Andreje Babiše na sněmu ANO v roce 2017: „Chci naši zemi zbavit prohnilého establishmentu, který ji vysává už 25 let, a postavit ji zase zpátky na nohy.“ Chvíli to tedy trvalo, ale nemůžeme chtít zázraky. Protože, jak správně říká Andrej Babiš… zde.