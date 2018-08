Alexandr Mitrofanov

Dříve se letním měsícům říkalo okurková sezóna. Později se to modifikovalo a v posledních letech se pravidelně objevují zprávy o pumě či jiných zvířatech, která utekla a producírují se někde v krajině. Končí to vždycky relativně dobře, zvířata pochytají, oběti nebývají hlášeny.

Doby se však mění a nyní se i v létě přinášejí zprávy z politiky. Mě zaujalo vyprávění zde. Líbí se mi, jak popsaný stav pěkně navazuje na kulturní tradice.

„Mezi favority na získání prestižních ambasadorských pozic jsou i dvě bývalé prominentky hnutí ANO, které ale postupně přišly o přízeň Andreje Babiše – končící primátorka Prahy Adriana Krnáčová a exministryně obrany Karla Šlechtová. Rozpaky budí hlavně úvahy o tom, že by důležitý post v Berlíně mohla získat dosluhující pražská primátorka Adriana Krnáčová. Ta si podle zjištění Seznamu měla o práci v německé metropoli sama říct.“

Malý kviz: Jakou epizodu z klasického českého snímku vám to připomíná? Ani nebudu čekat, až mi odpovíte, protože jsem si bleskovou rychlostí reakcí naprosto jist. Ta nezapomenutelná scénka je zde.

Jenže podle dobře informovaného zdroje blízkého vládě i Pražskému hradu panuje obava z prostořekosti Krnáčové, která podle svého okolí nejde pro peprný výraz daleko. „Je tady strach, že v Německu někoho urazí,” řekl Seznamu dotyčný zdroj. Asi takhle zde.

Představte si, že by toto výrazivo zaznělo z úst případné české velvyslankyně v Německu vůči politice hostitelského státu. Co já vím, třeba kvůli pojetí migrace. Soudruh učitel… fujtajbl, samozřejmě předseda Andrej Babiš s tímto pojetím přece má problémy. Takže by proti těmhle švestičkám z vlastní zahrádky nemusel nic namítnout.

Ale kvůli případné prostořekosti případné české zástupkyně v klíčové zemi prý vznikla varianta, že by Adrianu Krnáčovou na berlínské ambasádě „ohlídal” kariérní diplomat, specialista na německy mluvící země a někdejší ambasador v Irsku Tomáš Kafka. Ten je navíc bývalým životním partnerem pražské primátorky. Ve filmu hrál solidního odborníka Jiří Sovák.

A kdyby opravdu hořelo, nepřispěchal by na pomoc nějaký náměstek (role Jana Skopečka), ale rovnou Velký šéf. Vždyť kolikrát prohlásil, že zahraniční politiku bude v této vládě dělat sám. Že tady vede všechno.

V článku se sice píše, že Krnáčová kvůli odporu míst ještě vyšších, než je Babiš, velkou šanci zastupovat ČR v Berlíně přece jen nemá. To ale teprve uvidíme. Zatím se tím můžeme odlehčeně pobavit, než skončí prázdniny a začne politická vojna. Pořád je to veselejší než okurky.