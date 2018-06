Alexandr Mitrofanov

Napsal mi bývalý europoslanec za ODS Edvard Kožušník: „Vzpomínám si na jednu schůzku s Andrejem Babišem v roce 2013. Nabízel mi kandidovat za ANO na primátora Liberce. Že prý ODS je mrtvá strana... Nemyslel jsem si to tenkrát a nemyslím si to ani teď.“ Přiložil k tomu screenshot čerstvého průzkumu volebních preferencí, kde ANO klesá a ODS naopak sílí.

Ta radost je pro člena modré strany pochopitelná. Ostatně Petr Fiala, který byl poprvé zvolen do funkce v lednu 2014, už tehdy řekl: „ODS, jakou vám nabízím, bude vést českou pravici a bude jednou z nejvýznamnějších politických sil v zemi.“ Je už dnes opravdu silnější než zbytek pravice. Mrtvá rozhodně není.

Málokterý projev předsedy politické strany na jejím nejvyšším shromáždění mě zaujal tak jako řeč Petra Fialy na mimořádném kongresu v září 2014. Jde o stále aktuální dokument ukazující základy politického myšlení šéfa modrých zde. Klíčové věty jsou následující: „Mlčící normální většina slušných lidí v této zemi bude stát dříve či později zase za námi. Občanští demokraté musí stát v čele kontrarevoluce normálních, slušných a pracovitých lidí.“

Varoval bych před slovní léčkou. Kdyby se na základě těchto výroků měli na ODS vyřítit s otevřenou náručí slušní lidé s velkým S, narazili by na téhož Fialu: „Nemáme o mnoho více než parlamentní demokracii, která nás chrání, která nám zajišťuje naši svobodu, která je únavná, užvaněná, protivná, drahá, ale která je to nejlepší, co jsme v uspořádání společnosti vymysleli.“

Jenže modří někde hledat posily musí. Vždyť se ODS dle zadání má stát jednou z nejvýznamnějších politických sil v zemi. Dovolil bych si ocitovat vlastní sloupek ze září 2014: „Profesor politologie nakonec může zjistit, že z vandru přivolal nikoli jen ‚normální lidi‘, ale také ‚zdivočelé občanské demokraty‘ od Macha, Okamury či Babiše. Jak taková posila zpětně působí na stranu a lídra, známe z geneze Miloše Zemana.“

Byly to zbytečné obavy? Třeba ano, třeba ne zde. Dodám aktuálně, že po případném krachu ČSSD, která by nemusela přežít společné vládnutí s ANO, by se mohli o členství v ODS zajímat i foldynovci. Nesmysl? Jak to se vezme.

„Je opravdu naší hlavní starostí právo někoho nosit na hlavě šátek, který je znamením kultury, která nás ohrožuje? Máme mít za vzor lidi, kteří jsou jiní, a stydět se za to, že žijeme v rodinách? Máme akceptovat každý nesmysl vymyšlený v Bruselu jenom proto, že je z Evropy?“ řekl Petr Fiala.