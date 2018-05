Jiří Pehe

Kdo dění v ČSSD sleduje, mohl být jen těžko překvapen posledním skandálem v podání místopředsedy strany Jaroslava Foldyny. Ten je jen nejviditelnějším z těch členů ČSSD, kteří by se lépe vyjímali v nějaké extremistické straně.

A není v ČSSD, zdá se, sám ani ve svých sympatiích k nacionalistické, proputinovské motorkářské „smečce“, známé pod názvem Noční vlci. Jinými slovy: „zvlčilé“ chování tohoto zdivočelého sociálního demokrata – a to jak vůči demonstrantům proti Nočním vlkům, tak později v reakcích na kritiku ze stranických řad –není v řadách ČSSD bohužel úplnou výjimkou.

Je sice pěkné, že předseda Jan Hamáček Foldynu za jeho chování kárá a požaduje omluvu, ale on sám je dnes předsedou strany, která se od pokusů etablovat se jako tradiční sociálnědemokratická strana svezla v posledních letech k národnímu socialismu, jehož okraje jsou leckde docela nahnědlé.

Tento posun nespadl z nebe. V ČSSD dlouhodobě hráli důležitou roli politici jako Vítězslav Jandák nebo Stanislav Huml, kteří si s Foldynou nijak nezadají.

A po boku Hamáčka dnes stojí coby první místopředseda strany Jiří Zimola, který názorově souzní s prezidentem Milošem Zemanem do té míry, že by se dobře vyjímal v zemanovské Straně práv občanů. Se sociáldemokratismem má Zimolův národnicky podbarvený mocenský utilitarismus asi tolik společného jako Zemanova údajná levicovost.

Loňská volební kampaň před sněmovními volbami, v níž se první místopředseda ČSSD a ministr vnitra Milan Chovanec profiloval jako zbraněmi opásaný bojovník s migrací, poněkud zastínila i některé další případy zdivočelého chování členů ČSSD.

Náměstek ministra průmyslu Karel Novotný kupříkladu mluvil o cikánech, kteří jsou jako medúzy, které jsou otravné a k ničemu. Milan Hrdlička z brněnských Bohunic pro změnu rozjímal na sociálních sítích o tom, že migranti jsou jako slimáci. A vysoko na kandidátní listině ČSSD se vyjímala Pavlína Nytrová, která se proslavila homofobními výroky.

Ačkoli se ČSSD s některými těmito politiky rozešla, nebránilo jí to v tom, aby v Ústeckém kraji nebyla v koalici s komunisty a Okamurovým hnutím Svoboda a přímá demokracie. A Foldyna je čelnou tváří ústecké ČSSD.

ČSSD si nyní sice zakázala spolupráci s SPD na celostátní úrovni, otázkou však je, zda to to není příliš málo a příliš pozdě. Pořádek by si totiž měla udělat především ve vlastních řadách. Jenže to se jí vzhledem k vnitřnímu vývoji, navíc v případné koalici s populistickým oligarchou, který se bude za jejími zády s SPD klidně paktovat, podaří už jen těžko.