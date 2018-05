Alexandr Mitrofanov

Studie, kterou dnes vydal STEM, stojí za pozornost zde. Mimo jiné proto, že zachycuje stabilní stav mysli společnosti.

Když si vybavím nálady mainstreamu v době těsně po listopadu 1989 a vyloučím z toho pevné jádro komunistických voličů, kteří jako skála stáli za svou partají, je na prvním místě snaha přimknout se k novým lídrům, kteří slíbí, že nás budou vést. Když si čteme ve Wikipedii, narazíme i na tohle: „Příležitostně, a především je to případ lumíků norských, se velká migrující skupina dostane na útes nad oceánem. Zastaví se, ale nakonec je pohlavní pud donutí skočit z útesu a plavat – někdy pak zemřou vyčerpáním.“

Nepotřebujeme do norské přírody, abychom si připomněli, jak velké skupiny voličů migrovaly a migrují během polistopadové doby ve snaze najít politika či stranu, kteří to za ně zařídí. Největší přesuny byly, velmi obecně vzato, od Havla ke Klausovi, od Klause k Zemanovi, od Zemana k Babišovi. V posledním bodě se rýsuje poměrně velká stabilizace, kterou dokládá čerstvý průzkum STEM. Přitom u nás zatím žádný volič vyčerpáním ze sháňky po politicích, kteří zařídí, že bude líp, naštěstí neumřel.

To zas takoví piráti, do nichž jako do nové krve vkládali naděje voliči jiného druhu, se drží zákona negace negace. Dokážou během jediného dne odmítnout kandidaturu Jana Rumla za svou stranu do Senátu, protože neodpovídá pirátským zásadám, a vydat se na oslavu putinistů na ruské ambasádě, což je zřejmě ryze pirátské zde.

Dovolím si upozornit ctěné čtenářstvo na graf v průzkumu STEM, který má název Kvalitativní charakteristiky příznivců parlamentních politických stran zde.



Nejvyšší podíl příznivců s výraznějším zájmem o politiku má TOP 09. Zároveň má ve volebním modelu 3,9 procenta. Druhý nejvyšší podíl příznivců s touto sebedefinicí má SPD (ve volebním modelu 9) a těsně třetí nejvyšší pak ANO. Výsledek Babišova hnutí je ve volebním modelu na špici: 32,9 procenta.

Závěr? Drtivou podporu mají strany, jejichž stoupenci si zřetelně přejí politiku jako činnost řízenou jediným vůdcem v čele a liší se jen mírou přijetí tvrdého autoritářství. Na chvostu jsou strany příznivců liberální demokracie. Zmatený střed to hodil Pirátské straně, protože neví, koho by volil (60 procent příznivců pirátů „těžko hledá stranu“).

Není od věci připomenout slova rektora Masarykovy univerzity v Brně Mikuláše Beka, která jsou podle mě nejlepším stručným popisem naší společnosti zde.

Je jasné, která stránka plebejství má dnes mohutně navrch. A není náhodou, že Bek kandiduje do Senátu za TOP 09. Vždyť si už léta dovoluje oponovat prezidentovi!