Alexandr Mitrofanov

Předevčírem na besedě se studenty žurnalistiky mi jeden mladík položil otázku, zda není otravné psát neustále o politicích totéž. Jako že Zeman zas udělal to nebo tamto, Babiš jakbysmet a tak dále.

Odpověděl jsem, že publicista musí být pokorný, protože je vázán na to, co se doopravdy stalo. Ale nemůžu si stěžovat, oni mě zásobují, pane Karfík.

Za běžných okolností není práce mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovové součástí českého diskurzu. Ale nějakou dobu rozpracovává image bohatýra Miloše Zemana a skunků v české politice, kteří si dovolí říkat o novičoku něco jiného než Zeman. Teď dospěla k vrcholu.

„Prezident Česka veřejně přesvědčuje své podřízené, aby přestali zatajovat pravdu o rozpracování novičoku. Zástupci silových resortů byli přinuceni k přiznání, že se testování a rozpracování novičoku provádělo. Za tři dny řekne český premiér, že prezidentova slova byla nedorozuměním. No to jsou teda jedničky!!!!!! Zamotali se do vlastních lží!“ napsala na svém Facebooku.

Oceňte prosím zahleděnost ruské mluvčí do vlastního pupku. Myslí si – asi upřímně –, že když je v RF každý prezidentovým podřízeným, musí to platit všude jinde. Takže to uveďme v klidu na pravou míru a udělejme si poznámku, jaké kvality má osoba, která běžně kárá a poučuje zbytek světa včetně české vlády.

Bohatýr Zeman včera kritizoval blíže neurčeného, ale všemi odhadnutého generála zde. V klidu uveďme na pravou míru, že generál Petr Pavel není podřízeným Miloše Zemana a že na rozdíl od posledně jmenovaného se vyjadřuje jménem NATO. Je ale pravda, že českému prezidentovi dobře jde například posuzování punkové skupiny se simultánním tlumočením slova „pussy“ do rodného jazyka.

Nakonec tady máme místopředsedu ČSSD s lidskou tváří zde. Může nám být jedno, jak veřejně zachází s požadavkem vlastního stranického předsedy, aby se omluvil. I to, že je patrně v ČSSD určen pro získání voličů SPD jako jejich sociálně blízký element. Taky nebudeme rozporovat, že je ohledně Nočních vlků chytřejší než ministerstvo zahraničí a vnitra dohromady, to každý vidí sám.

Ale musíme v klidu uvést na pravou míru jeho sdělení, že nepřišel slavit Stalina, jen přivítat vlastence Noční vlky. Šéf tohoto motorkářského sdružení Chirurg považuje Stalina za největší osobnost všech dob a národů a jeho portrét má doma na čestném místě vedle pravoslavných ikon zde.

Tázající mladík měl pravdu, tahle práce je otravná. Ale kdyby ji člověk nedělal, hrozí, že podobní činitelé nám budou chtít mluvit do života stále víc, až jim nakonec bude úplně nejlépe.