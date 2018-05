Alexandr Mitrofanov

V dobách, kdy se ztrácejí jistoty přímo před očima, je na místě vrátit se k odkazu klasiků. Nehledě na to, že dnešní datum k tomu přímo nabádá. Cožpak nenapsal velký český básník: „Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Andrejův zval ku lásce hlas, kde řepkový zaváněl háj“?

Moudrost velikánů, jež je nad naše chápání, spočívá v tom, že dokázali předpovědět děje, jež čekaly národ za dlouhé předlouhé roky, ba století. Který smělec by se odvážil protestovat proti tomu, že Karel Hynek Mácha popsal ve svém nejznámějším díle jednání ANO a ČSSD o vládě? Jsou-li mezi námi takto nevlastenecky smýšlející jedinci, ihned jejich chabé námitky vyvrátím!

Postup bude metodicky vyvážený. Nejdříve označím místa v básnickém textu, která jsou věnována Andreji Babišovi. Bude proveden výběr, neboť je takových míst více. Zásadní je však popis aktivity premiéra v demisi: „Ten rychle letí, co čápa let.“ Neméně závažná pro dnešek je deskripce percepce voličů během slibovacích jízd vlády v demisi v čele s Babišem: „‘To on, to on! Ty péra, kvítí, klobouk, oko, jenž pod ním svítí! Ten jeho plášť, to on, to on! To strašnýť lesů pán!‘ Tak lidem ode všech voláno bylo strán.“

Stojí za pozornost Mistrův brilantní prognostický talent i co se týče sociální demokracie. Takto například definuje dopad vyhlášení výsledků loňských sněmovních voleb na ČSSD: „Hodina, jenž jí všecko vzala, ta v ústa, zraky, čelo její půvabný žal i smutek psala.“ Výborný je rovněž vnitřní monolog Jana Hamáčka v průběhu jednání o vládě s Babišem: „Tam žádný – žádný – žádný cíl – bez konce dál – bez konce jen se na mne věčnost dívá. Tam prázdno pouhé – nade mnou, a kolem mne i pode mnou pouhé tam prázdno zívá.“

Klasik jde dál a dokonce předpovídá, jak se bude vyvíjet vnitřní atmosféra dohodnuté vlády. Zde nářky a stížnosti Hamáčkovy, že Babiš porušuje dohody a hlasuje s SPD, viděno je to ovšem Babišovýma očima: „Umlkl vítr, vody hluk, usnul i líbý trouby zvuk.“ Zde pak následná reakce předsedy ČSSD: „Kdo srdci takému útěchy jaké dá? Bez konce láska je! – Zklamánať láska má!“

Mácha nezapomněl ani na Miroslava Kalouska, když uvádí úryvek z jeho snu o Babišovi: „Po oudu lámán oud, až celé vězně tělo u kolo vpleteno nad kůlem v kole pnělo.“ Sen má pokračování, v němž se skví popis chování členů ANO po Babišově zatčení: „Tichý šepot – tiché lkání – nepohnutým kolem plynul, tichý šepot bez přestání: „Vůdce zhynul! – vůdce zhynul!“