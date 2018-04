Václav Klaus ml.

Svoboda slova je důležitá věc. Její omezování končí špatně. Omezit svobodu slova je dnes velmi populární mezi takzvanými liberálními kruhy v Americe i Evropě.

Stejně jako lidé se zdravým rozumem a s úctou ke svobodě a míru podporují volný obchod (zemí, firem, lidí) – tj. „Free Trade“ –, vidíme, jak nás jistí vykukové masírují pojmem „Fair Trade“. Tedy obchod (údajně) ohleduplný k lidem třetího světa, přírodě, chráněným minoritám i malému koťátku.

U svobody slova se s tím nemažou už vůbec. Patřím ke generaci, která přísahala a demonstrovala za svobodu slova. „Free Speech.“ Svět obletělo video, kde skupina pokrokových studentů kalifornské (a taky pokrokové) univerzity v Berkeley pálí právě plakát s nápisem „Free speech“. Protože to je špatně, a to může mluvit třeba i Trump a říkat lidem, co si myslí. Správně je „Fair Speech.“ Řeč prostá myšlenkových zločinů, vykostěná, politicky uvědomělá, chránící všemožné minority a „správné ideje a myšlenky“. Akorát bohužel to musí nějaký osvícený diktátor (nebo zatím diktátůrek) rozhodovat, co je „Fair Speech“ a co je její opak „Hate Speech“ (nenávistný projev jedince).

Pozor – nenávidět lidi z kategorie Hate Speech je naopak povoleno a žádoucí.

Například je povoleno nenávidět (a posmívat se jim) obyvatele Severomoravského kraje, protože moc nevolí liberální kandidáty. To můžete jak ve velkých médiích, tak na sociálních sítích. Můžete nenávidět bílé muže (a posmívat se jim), zejména když chodí cvičit do posilovny. Můžete nenávidět některé politiky a nadávat jim nesmyslně třeba do ruských agentů a sluhů Kremlu. Třeba mě.

Ale něco zase nemůžete. Menšiny jsou tabu.

Můj příspěvek na Facebooku se týkal současné diskuse ohledně tzv. Genderu (pohlaví; rod). Na což jsou v západním světě celé katedry, které zkoumají rovnost pohlaví (gender equality) a tak.

Některé země pak již pokrokově přistoupily k uznání třetího (a čtvrtého a pátého…) pohlaví a mají na to zákon. Možná se o tom bude brzy hlasovat i u nás.

No a já budu hlasovat proti, protože jsem konzervativní, v učebnici biologie nás učili, že savci mají dvě pohlaví, a já sdílím názor, že člověk je savec. (Kmen strunatci - podkmen obratlovci - třída savci.)

No a co? Zaprvé mám oporu v biologické vědě. Zadruhé mám právo tento názor hájit, protože ho sdílí spousta mých voličů, které budu u tohoto hlasování zastupovat.

Obrázek, co jsem nasdílel (doufám, že ho sem Novinky dají), jen velmi schematicky označuje za „Gender“ možnosti „Male“ a „Female“ (muž či žena) a u dalších asi 38 „pohlavních“ možností to dává do skupiny „Mental Disorders“ (duševní poruchy).

Nenávistného na tom není nic. Obrázek netvrdí, že lidé s duševními poruchami nemají mít lidská práva nebo jim má někdo ubližovat a podobně.

Obrázek, který Facebook smazal z profilu Václava Klause ml.

FOTO: Facebook.com

S podobnou logikou by se dala zakázat kritika české školní inkluze, že je kritika inkluze vlastně nenávistná, a snažit se z kritika udělat lidskou zrůdu, co má něco proti postiženým dětem. Podobně by se dala zakázat i tvrzení, že daně mají být nízké, protože to je nesolidární a nenávistné k menšinám, které berou dávky. Třeba. A úplně všechno, nač si vzpomenete.

Orwellův román 1984 to trochu předvídal. I tu automatičnost. Bolševik, nacista nebo Koniáš musel fyzicky přijít ty knihy zabavit a pak je spálit. Teď vám to vypnou v tichoučku a anonymně. Orwellův hrdina Smith pracuje takto v utajení na „Ministerstvu pravdy“ a mění nevhodné zprávy za úplně jiné. Nikdo si nic nevšimne ani. Já tam místo genderu měl náměstí na Malé Straně s bývalým parkovištěm.

Internet býval reakcí a svobodným světem oproti čím dál víc zglajchšaltovaným mainstreamovým médiím. Vlády a darebáci si to rychle uvědomili a dostali provozovatele sociálních sítí pod tlak. Ti, buď sami od sebe (z přesvědčení), nebo z donucení (mít klid na byznys), tuhle hru hrají.

Před francouzskými prezidentskými volbami (četl jsem) vypnuli desítky tisíc profilů „závadných“ lidí.

A když Vám chtějí zavřít pusu, tak vytáhnou argument: „Facebook je soukromá společnost, ta si může zakazovat, koho chce a jak chce, dle vlastních pravidel.“ O.K. Ale jen pokud to budou ta správná pravidla (viz výše), jinak ne. Protože tisíce dalších soukromníků to dělat nemohou. Zkuste si třeba jako majitel restaurace rozhodnout, že tam nesmí děti (neb ruší hosty). Nebo že ve Vaší hospodě se bude od 22:00 kouřit. To už startuje obchodní inspekce s drakonickými pokutami.

Nebo že Vaše firma nezaměstnává Černochy, protože je soukromá a může si dělat vlastní pravidla.

To skončíte ve vězení. (Teď musím rychle přispěchat s ujištěním, že takováto firemní politika není pěkná a odsuzuji ji - jinak mi to neotisknou. A jako zaměstnavatel jsem sice tedy neměl Černochy – mezi českými učiteli je jich málo –, ale měl jsem Asiaty a taky homosexuály a invalidy a lidi hodně „pokrokových“ politických názorů.)

Není to legrace. Armády udavačů, cenzorů a technologií se daly do pohybu. Svinská doba!