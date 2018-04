Alexandr Mitrofanov

Na dnešní odpoledne je avizováno jednání předsednictva a výboru hnutí ANO o situaci kolem vyjednávání o nové vládě. Ladič Andrej Babiš předem udal tón zde.

Důležité je toto:

„Proč tedy neřeknete, že ty volby nějak dopadly, ze svého pohledu jste vyčerpal všechny možnosti, jinou nemáte, tak chcete opřít vládu o KSČM a SPD?

Zatím je to tak. Zatím je to jediná možnost na stole. Pokud to tak vyhodnotí i hnutí, tak nezbude nic jiného než to s nimi udělat.“

Hnutí ANO je známým výběrem hrdých, sebevědomých, odvážných obránců demokracie, kteří nikdy neváhají říct svému majiteli, co si myslí o jeho nápadech. Hra Nahý král (1934) od Jevgenije Švarce to ostatně popsala před mnoha lety. Mluví tam Premiér ke Králi: „Vaše Veličenstvo! Víte, že jsem čestný a upřímný stařík. Říkám pravdu přímo do očí, i když je nepříjemná… Dovolte mi tedy, abych vám to řekl přímo, hrubě, na ten můj stařecký způsob: Jste velikán, pane!“

Na východ jsem při popisu této situace nezavítal náhodou. Tam o Babiše mají zájem a strachovali se, co udělá. Nejdříve to byli imperiální nacionalisté v podrobném rozboru stavu české společnosti před sněmovními volbami loni na podzim zde.

Hlavní závěr byl tento: „Na parlamentních volbách záleží, zdali se stane premiérem člověk blízký svými názory Zemanovi, a pak se Česko připojí ke Slovensku a Maďarsku, což jsou středoevropské země přátelské vůči Rusku a vystupující pro zastavení sankčního tlaku na Rusko, a Česko se ve smyslu politického systému a orientace svého vedení srovná s dalšími zeměmi Visegrádské skupiny, anebo všechno zůstane, jak je.“ Jako ideální pro Rusko byla vyhodnocena vláda ANO+KSČM+SPD.

Hned po volbách si tento server úlevně oddechl: „S Babišovým nástupem obsadí obě klíčové funkce ve státě lidé s vlasteneckými názory, což se musí kladně odrazit na obraně místní identity a tradic.“

Ale Babiš Moskvu později potrápil s vyhoštěním špiónů a vydáním Nikulina. Proto mu věnoval státní tlampač Russia Today znepokojený rozbor zde.

„Babiš potřeboval předvést, že je papežštější než papež… Svou roli mohl sehrát Babišův strach z trestního stíhání,“ napsal expert Russia Today a odvážil se vyslovit prognózu, že když se bude premiér v demisi chovat i nadále takto euroatlanticky, může dojít k upozadění Miloše Zemana! No prostě hrůza.

Jestliže však Babiš splní Zemanův přátelský pokyn sestavit vládu s KSČM a SPD, Moskvu ani jeden z této dvojice nezklame. Na tom, že je jeden starý vlk a druhý nováček, „novičok“, vůbec nesejde.