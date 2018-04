Alexandr Mitrofanov

Od rána se plní mediální prostor informací, že Tenerife rozněžnilo Andreje Babiše a po návratu do Prahy dá sociálním demokratům pět ministerských křesel. Tím by měla vklouznout oranžová ruka do oligaršího rukávu.

Uvidíme večer. Změna prostředí občas dělá divy. Než dojede z letiště do Sněmovny, spatří Babiš z auta město, které vede jeho primátorka, a pak se může naštvat a ztratit kanárskou velkodušnost. Anebo se informace potvrdí a Jan Hamáček s Jiřím Zimolou uslyší z úst trestně stíhaného premiéra v demisi: „Pojď mi hop!“

Do hlav dvoučlennému vedení ČSSD nikdo nevidí. O tom, co by pánové udělali, můžeme soudit jen podle jejich předchozích vyjádření. Pak nemůžeme vyloučit, že řeknou: „ANO!“ a skočí. Co by mohlo následovat?

Sociální demokracie má stále tu zastaralou vnitřní strukturu, ve které není možné efektivní provozní schéma: Vůdce rozhodl – strana srazila paty – začalo se makat. Zítra by se mělo nad výsledky vyjednávání s Babišem sejít předsednictvo strany, další den se odehraje druhá část sjezdu a není vyloučeno, že účast ve vládě nakonec schválí, nebo zamítne celostranické referendum.

Břídilové. Měli by si nechat poradit od vlády šetřivých odborníků pod všudypřítomným premiérem aspoň v tom, jak to voličům prodat. Tohle je skvělý příklad zde. No nic. Je to s těmi socany marný, je to marný, je to marný.

Představte si, že už teď kritizují prvky lokajské pokory v chování svého vedení členové, funkcionáři a jeden krajský výbor ČSSD, například zde a zde.

Šéf Mladých sociálních demokratů (MSD) Radek Hlaváček řekl pro Rádio Plus, že 80 procent členů MSD bylo v anketě proti vstupu ČSSD do vlády s ANO: „Neumím si představit podmínky, které by mě přesvědčily o opaku, mám problém s trestně stíhaným premiérem i podporou KSČM.“ Předseda ústecké krajské organizace Miroslav Andrt si dokonce dovolil v rozhovoru pro Info.cz Hamáčkovi a Zimolovi vzkázat: „Mandát, který obdrželi od delegátů, je sice na dva roky, ale sjezd má plné právo to přehodnotit, pokud toto nedokážou srozumitelně vysvětlit.“

V nesouhlasných projevech zevnitř soc. dem. zaznívají pojmy, které nebyly v kurzu od doby, kdy Miloš Zeman v roce 1998 smazal hodnotovou bázi strany a nahradil ji pragmatickými handly: „To je ústupek, kterým popíráme hodnoty sociální demokracie. Historicky jsme prosazovali určité zásady. Myslím, že jsme byli sebevědomou stranou, která přečkala druhou světovou válku, doby, kdy jsme byli perzekvováni v době komunismu. Nyní myslím, že nastává další zlomový moment.“ (Anrdt).

Takže: Pojď mi hop, nebo probuzené svědomí? Brzy na vašich obrazovkách.