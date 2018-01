Včera večer rychle napsaný text k prezidentskému duelu na Primě nemohl zachytit tuto událost podrobněji. Není od věci se k ní vrátit.

Protivníci neměli stejné podmínky. Televize Prima nezvládla chování zejména prezidentových fanoušků v sále a její vsuvky ze studia byly podbarvené tak, že se to hodilo Miloši Zemanovi. Moderátor nebyl s to debatu řídit, zvláště slabý vypadal tváří v tvář Zemanovi, který skákal do řeči oponentovi a moderátora opakovaně nepustil ke slovu.

To se ukázalo v epizodě, kdy prezident obvinil Jiřího Drahoše z porušení pravidel souboje. Moderátor to nakonec nepotvrdil ani nevyvrátil. Zeman však zaútočil na Drahoše slovy: „Člověk, který nedokáže dodržovat ani tak elementární pravidla, je poněkud nebezpečný sobě i svému okolí.“ Faul.

Nejtěžší chvíle prožíval Drahoš v části věnované svému výroku, že volby v Česku může ovlivnit cizí moc. Zeman obratně využil faktu, že důkazy pro toto tvrzení z definice nemohou být zveřejněny. I tak se ale dopustil faulu, když nepravdivě řekl, že BIS Drahošovy výroky oficiálně vyvrátila. Oponent zase fauloval, když říkal, že potvrzení jeho formulace lze najít ve veřejné výroční zprávě BIS.

Po debatě však zveřejnil svůj postoj exministr kultury Daniel Herman: „Jako bývalý člen vlády, který dostával zprávy BIS, potvrzuji, že obsahovaly informace o aktivitě ruské a čínské rozvědky v ČR.“ To je ovšem dodatečná informace, přímo v diskusi zaznít nemohla. Stejně jako výrok šéfa vojenského výboru NATO generála Petra Pavla z konce loňského listopadu: „Vzhledem k tomu, jak (Rusko) působí ve všech ostatních zemích, tak bych se divil, že by tomu tak nebylo, že by nevyužili všechny dostupné prostředky, které tu mají.“

Podobné shrnutí pravdivých, nepravdivých a zavádějících výroků je zde. K tomu jen dvě poznámky.

Jiří Drahoš se v jednu chvíli neubránil nátlaku ze sálu od Zemanových příznivců a řekl během části věnované migraci: „Hvízdáte proti Ukrajincům, Vietnamcům, lidem z Balkánu.“ Faul. Tyto postoje Zeman a jeho stoupenci nezastávají.

Miloš Zeman zas překrucování Drahošova postoje k nelegálním migrantům doprovodil vymyšlenou citací z výzvy Vědci proti strachu a lhostejnosti. Skutečné věty ve výzvě zní: „Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita.“ Zde.

Celkové hodnocení ale není třeba v porovnání s první rychlou analýzou měnit. Debatovalo se za nerovných podmínek, ani jeden z aktérů neměl drtivou převahu, víc fauloval Zeman.