Sněmovna se bude zabývat vydáním Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka v kauze Čapí hnízdo. Mandátový a imunitní výbor dnes doporučil poslance vydat. Předtím Babiš a Faltýnek na tiskové konferenci oznámili, že o vydání požádají. To je krok, který by mohla vzít Sněmovna v potaz. Říkají, že jsou nevinní, tak by se neměli čeho bát.

To by byl standardní postup v zemi, kde vysocí státní představitelé, natož premiér, který je fakticky hlavní postavou domácí politiky, dávají velký pozor, aby neohrozili vnímání orgánů činných v trestním řízení jako nezávislých a kompetentních. Premiéra teď máme. Nechal věcem standardní průběh? Kdepak.

Podívat se můžete zde. Co mimo jiné slyšíme z premiérových úst? „Tenhle komplot zorganizovala mafie, která tady kradla miliardy.“ A vedle toho (zachováno původní znění): „OLAF nepíše, že je nějaký podvod, protože žádný nebyl. Ale když ten zhrzenej, nemocnej úředník napsal to anonymní udání do Bruselu v listopadu 2015, tak mluví o podvodu. No tak logicky OLAF to zaregistroval ako podvod.“

Mafie, či úředník? Je z toho holubník. A jak je to s tím OLAFem? Konstatuje možné porušení právních ustanovení, mimo jiné paragrafu 212 a paragrafu 260 českého Trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.). Paragraf 212 má název Dotační podvod, paragraf 260 se jmenuje Poškození finančních zájmů Evropské unie. Zase to nesedí. Celá zpráva OLAFu je zde.

Pokud by někoho zajímala slovní produkce Andreje Babiše ke kauze Čapí hnízdo, v níž se projevuje jako výkonný mistr kouřových clon, najde ji zde.

Co z toho vyplývá? Sněmovna by mohla a měla vydat Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání, aby se ukázalo, že se nevrátily staré časy v obnovené podobě papalášské kapitalistické republiky, kdy se nesmí stíhat vybrané osoby s postavením nad obyčejné lidi.

Pak by se pravděpodobně daly očekávat další přívaly bahna, které vypouštějí Babiš a Faltýnek směrem k vyšetřovateli případu. Zastal se ho dokonce veřejně šéf pražské policie. Na konci procesu by sice vůbec nemuselo dojít k odsouzení dvou jmenovaných. Ale až poté, co se provedou všechny nezbytné a standardní úkony. Jako s každou jinou trestně stíhanou osobou.

Už teď jsme se však díky vystupování v této věci hodně dozvěděli o kvalitách současného premiéra. O jeho pravdomluvnosti. O jeho úzkostlivé péči o pověst státu a orgánů činných v trestním řízení. A celkově o jeho schopnosti zodpovědně zastávat tak vysokou funkci.

Babiš řekl, že kauza Čapí hnízdo je „prasárna a svinstvo“. Trefné. Jen se zamyslet nad tím, čeho se toto hodnocení týká.