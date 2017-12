Včera byl ten slavný den, kdy k nám byl zaveden nový předseda vlády. Takhle to vypadalo zde.

Pardon, chybička se vloudila. Takhle to vypadalo zde.

Historické prostory Pražského hradu toho už zažily tolik, že je nic vzrušit nemůže. Někteří občané se ale vzrušují. Pan Ivan Novotný na Twitteru včera napsal: „Omlouvám se za svůj vzteklý naturalizmus, ale pro mě to je stejné, jako když se někdo vyzvrací v hlavní lodi barokního chrámu.“ No tak. I kdyby toto aranžmá někomu vzhledově i obsahově připomínalo Husáka se Štrougalem – co má být? Tehdy byl klid na práci a všichni makali. Co si lidi zvolili, to taky mají.

Vždyť bude líp. Stačilo poslouchat premiéra zde. Zvýší se důchody. Každý zaměstnanec dostane 6000 korun ročně čistého. Sníží se DPH u základních potravin na 10 %. Točené pivo se zlevní. A jak? „Tyhle takzvané pravicové zákony budeme hledat spojence někde a ty důchody budeme zase hledat nalevo...“ A pravice a levice budou nezištně podporovat někoho, kdo je vyžere a slízne smetanu. Bude to země krále Androslava.

Jede do Bruselu poučit Evropany, že nelze pouštět do EU ekonomické migranty. Ze Slovenska do Česka lze, tady mohou mít stát jako firmu. Premiér v EU poví, co my na to jejich euro: „Eurozóna se musí reformovat, a já zásadně odmítám tu tezi, že když jsme není v eurozóně, tak jsme nějaký špatný a jsme na okraji.“ To se lépe říct nedá. Kdo by teď popřel, že premiér umí cizí jazyky?

Víte co, když porovnávám svoje schopnosti se schopnostmi pana premiéra, zjišťuji, že je to marný, je to marný, je to marný snažit se vysvětlit, co řekl, svými chudými slovy. Citovat budu!

„Andrej BABIŠ, designovaný premiér /ANO/ Občané očekávají, že budeme pracovat, jo, oni moc neřešej, jestli důvěra nedůvěra, stále dohadovačky, oni chtějí, aby ta vláda pracovala. Daniel TAKÁČ, moderátor Pracovala naplno se všemi kompetencemi. Začnete okamžitě pracovat, ještě než budete mít důvěru? Andrej BABIŠ, designovaný premiér /ANO/ Samozřejmě, a proč bysme nepracovali? ... Kolik je menšinových vlád v Evropě, co vládlo. Daniel TAKÁČ, moderátor S důvěrou, nebo bez důvěry? Andrej BABIŠ, designovaný premiér /ANO/ I bez důvěry. Proč, jaký, jaký je v tom rozdíl? Nám dalo důvěru 1,5 miliónu voličů. To je pro mě ta podstatný... Daniel TAKÁČ, moderátor Ale 3,5 miliónu voličů ne. Andrej BABIŠ, designovaný premiér /ANO/ Jo, to je pravda.“

