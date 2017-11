„Když hovořil Vladimir Putin, Miloš Zeman občas vypadal, že usíná. Anebo se na jeho tváři objevoval tak roztržitý úsměv a tak se snažil, aby si namasíroval krk, že možná by bylo fakt lepší, kdyby normálně usnul.“ To je z článku o včerejším setkání Putina se Zemanem, jak ho zaznamenal ruský deník Kommersant. Překlad zde.

Po prvním kole prezidentských voleb 2013 jsem pozdě večer ve studiu ČT predikoval, jak by se asi choval každý jeden ze zbylých kandidátů: Karel Schwarzenberg by usínal, Miloš Zeman by všechny urážel. Netušil jsem, že se Zemanovi podaří za necelých pět let tyto prvky zkombinovat. A je vidět, že ho Rusové mají tak jistého, že si nedělají hlavu s jeho zesměšněním.

Aby ne, když týž Kommersant o jeho příchylnosti k ruskému prezidentovi píše (poté co Zeman zakázal tlumočit z ruštiny do češtiny s tím, že čeští novináři musí umět rusky): „Miloš Zeman si asi myslel, že je ve svých výrocích velkolepý. A také že byl. Chtěl-li předvést nikoli speciální, ale mimořádný vztah k Putinovi (ne k vlastním novinářům), co víc by mohl udělat?!“

Ruští novináři se zase chytili jiných výroků českého prezidenta a byl z toto titulek Zeman: Rusko je pro Česko 10x důležitější než Francie. Že se pan prezident opět kochal a čí zájmy přitom hájil, lze pochopit zde. Rusko se nachází ve druhé desítce zemí z hlediska důležitosti pro český export a import. Francie je pro ČR 8. nejdůležitějším dovozcem a 5. nejdůležitějším exportním trhem.

Zároveň dostal Zeman možnost, aby se ohradil proti údajnému novinářskému šílenci, který na webu oficiální armádní televize Zvezda napsal, že by mělo být Československo vděčné SSSR za intervenci v roce 1968. Jenže v ruské armádě se šílený novinář nemůže vyskytnout z definice. V armádě se plní rozkazy. Zeman tak může vypadat jako bohatýr, který se nebojí medvěda.

Zvyšuje to jeho šance v lednové volbě, protože jeho příznivcům se to určitě bude líbit. Kreml ostatně může být v klidu i jinak, Putinovy gorodky na české půdě vypadají jako sázka na jistotu. Poté, co se v pelotonu objevil Mirek Topolánek, který bezpochyby oslabí Jiřího Drahoše a Michala Horáčka, může druhé kolo prezidentských voleb vypadat jako námět pro další sarkastický článek Kommersantu.

Dojde-li k souboji Zeman vs. Topolánek, který se rýsuje jako pravděpodobný, jistě přijdou k urnám všichni Zemanovi stoupenci, ale mnozí jejich odpůrci, kteří Topolánka nesnášejí, naopak můžou zůstat doma. Co víc by se mohlo pro Zemanův úspěch udělat?