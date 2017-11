Vztahy mezi rodiči a dětmi jsou vždy žhavým tématem. Čerstvý průzkum napovídá, že u nás nejsou kritické zde. Ale pokles důvěry k dospělým není příjemnou zprávou.

Svět dospělých, to není jen máma s tátou. V rodinných svazcích ten obraz špatný není. Je to také svět institucí. Důvěra dětí zrovna k nim výrazně klesá. Zatímco armádě věří více než polovina dětí (55 %), církvi pouhých 16 % a vládě jen 13 %. Nejvíc se ale snížila důvěra k prezidentovi, kterému důvěřuje pouze 18 % dětí – v roce 2008 to bylo 43 %.

Jaký div. Pokroucené závity dospělých mozků vedoucí k adoraci člověka, který neříká pravdu, mluví sprostě na veřejnosti, propaguje chlast a kouření a slastně šíří nenávist řka „koho jsem ještě dnes nestačil urazit?“, děti zpravidla ještě nemají. Z průzkumu ale plynou horší věci.

Pouze třetina dětí se domnívá, že Česká republika bude vhodným místem pro život. Na otázku, jak si představují budoucnost, uvedlo pouze 64 % dětí, že chtějí zůstat v České republice. Mezi staršími dětmi (14 až 17 let) tu chce zůstat pouze 55 % z nich, v roce 2008 to přitom bylo 72 %.

Tento průzkum se časově srazil s jiným a souvislost mezi nimi bije do očí. Závěr analýzy Českého rozhlasu: nová Sněmovna zastupuje hlavně důchodce, lidi se základním vzděláním a manuálně pracující zde.

Jak hodlá ANO uplatnit hegemonii v takto poskládané Sněmovně, předvedl včera předseda volební komise Martin Kolovratník. Stenozáznam o jeho pokusu řídit komisi jako svou firmu najdete zde. Zatracení příliš chytří poslanci z ODS a KDU-ČSL, kteří nechápou, co je pro ně lepší! No nic, není všem dnům konec.

Předpokládaný nový premiér Andrej Babiš již před vstupem do politiky, v besedě na Právnické fakultě UK v březnu 2012, poukazoval na to, že v zemi přibývá vysokoškoláků na úkor mizících učňovských oborů. „Celý Agrofert je o lidech, potřebujeme mladé schopné lidi. Asi si budeme muset založit vlastní učňovské školy,“ řekl tehdy.

Jako premiér na to může použít vládu. Děti, které by chtěly pracovat pro Agrofert po vyučení, by tedy měly mít šanci. Stejně jako ty, které by pro Agrofert makaly po absolvování VŠ. Nemusejí tedy přemýšlet o emigraci.

Ty ostatní, které dospějí do podoby nespokojenců s českým státem coby firmou pana Andreje Babiše, by mohly klidně vyfičet do ciziny. A pak by nastal klid na práci a bylo by líp.