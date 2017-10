Poslední čtyři roky se šéf hnutí ANO snažil českou veřejnost přesvědčit o několika věcech. Za prvé, že pod jeho vedením bude prostě líp. Za druhé, že byť sedí čtyři roky ve vládě, vlastně do ní patří jen do té míry, dokud si může přičíst její zásluhy. Za třetí, že byť zbohatl po roce 1989 a byl součástí polistopadového systému po celou dobu, myslí to s námi dobře.

Pokud vše výše zmíněné myslel Andrej Babiš vážně, stojí před vážným morálním dilematem. Jestliže s ním chce koalici utvořit jen Tomio Okamura, kterého ale podle svých slov Babiš ve vládě nechce, nezbývá než jednat s ostatními hráči, kteří v demokratických a spravedlivých volbách získali poslance. Ti ale do jednoho opakují, že do vlády s lidmi, kteří jsou policií obviněni nebo trestně stíháni, nepůjdou.

Na mysli mají především samotného vítěze voleb a jeho věrného souputníka, bývalého sociálního demokrata Jaroslava Faltýnka. Faltýnek je ze hry, protože se stal šéfem poslaneckého klubu hnutí ANO. Další v pořadí je tedy už jen samotný Andrej Babiš, který by mohl ušetřit vyjednávací martyrium sobě i občanům. V zájmu vytvoření většinové vlády, která je rozhodně lepší než vláda menšinová, by se mohl vzdát vládní funkce a nechat vzniknout koalici s jinými stranami.

Takový přístup by mu jistě zvýšil morální kredit, který by ještě vzrostl v případě, že by mu policie v budoucnu žádné provinění neprokázala. Pak by se mohl ujmout vládnutí přímo a nepotřeboval by žádné zástupce. Logika volebního výsledku a dosavadní vývoj totiž říká, že bez hnutí ANO vláda půjde stěží složit, s hnutím ANO ale nikdo nepůjde, dokud bude v jeho čele obviněný. Na této myšlence nic nemění ani skutečnost, že akce policie byly pozastaveny v důsledku nově nabyté imunity Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka.

Samozřejmě existuje možnost kouzel „gurua Máry“, kterého po volbách Andrej Babiš veřejně líbal na čelo. Tento marketingový specialista hnutí ANO, občanským jménem Marek Prchal, by případně vysvětlil, proč se hnutí ANO uchýlilo třeba k SPD nebo komunistům. Otázka ale je, co na to voliči hnutí ANO.

Už teď se ti levicoví z nich dozvěděli, že hnutí ANO má nejbližší program s pravicovou ODS. Najednou vzniklá koalice s SPD a KSČM by pak otestovala stále dokola opakované vyjádření Andreje Babiše, že je „proevropský“ on i jeho hnutí. A nic by taková vláda nezměnila na podivné vizáži České republiky v zahraničí, kdyby měla premiérem trestně stíhanou osobu.