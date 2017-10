Máte pět mandátů, ale vystupujete tady jako vyšetřovatel a soudce! obořil se Jaroslav Faltýnek od Andreje Babiše na Jana Farského ze STAN, který si dovolil říct názor svůj a svého hnutí na ANO – jako na nedůvěryhodnou formaci zde od 51:30. To může být předobraz věcí budoucích. I to, že Faltýnek počet mandátů snížil.

Jinak je adorace většiny (rusky bolšinstvo) a okřikování nebo zadupávání menšiny do země je vlastní politickému směru, kterému se odvozeně od tohoto ruského slova říká bolševismus.

Tyto volby demokraticky vyhrálo Babišovo hnutí hlasy od lidí, kteří demokracii v její liberální podobě nechtějí. Myslí si, že konkrétně jim nic nepřinesla. Kývli na nabídku politiky, která bude postavena na principu cukru a biče. A kdy „vláda bude chodiť za lidma“, jak včera slíbil Babiš. Ten hned po vítězství nabízel pocukrovanou koblihu. Faltýnek ale ve zmíněné debatě ukázal kousek nachystaného biče.

Politici mimo Babišovo hnutí teď v povolebním jednání, kde se rovněž budou střídat od ANO cukr a bič, předvedou charaktery. Někomu se to povedlo už předtím. Pavel Bělobrádek najednou zapomněl na vlastní tvrzení, že bude-li výsledek lidovců horší než v minulých volbách, odstoupí z funkce, protože je to ve slušné společnosti samozřejmé zde. Už odstupovat nehodlá.

Naopak přirozeným lídrem demokratů, který nekličkuje a otevřeně říká, jak vidí situaci po těchto volbách, se může stát Jan Farský zde.

Občané, kteří výsledky těchto voleb považují za zpátečku, která zas nepřinese nic dobrého jim, protože založili své životy na samostatné existenci bez spasitelů, bossů a vůdců, tak mají i ve Sněmovně své zástupce. Podobně jako Farský se projevuje nepřekvapivě Miroslav Kalousek a pokud vydrží s neoblomnou opozičností, kterou vyhlásil Petr Fiala, také ODS, bude to vícero politiků. Třeba se někdy probere z knokautu též někdo z ČSSD.

Jinak jsme včerejškem už i formálně vstoupili mezi země s fatálně rozdělenou společností. Bylo to jasné i před volbami, ale chyběl exaktní důkaz, který poskytly. Zájemci o obrázek takové společnosti mají bohatý materiál v Polsku a Maďarsku. Občané s hlubším zájmem o to, jak takové stavy končívají, se mohou ponořit do ruského materiálu. Tam po sto letech nejdříve horké, pak studené občanské války nastala národní katastrofa, kdy se postupně zničilo nebo vyhnalo do ciziny to nejlepší, co by mohlo společnosti zajistit všeobecný prospěch.

Včera i u nás ve veřejném prostoru zněly hlasy o vnitřní či vnější emigraci. To bude řešit každý sám za sebe. Zatím může v lednu volit prezidenta.