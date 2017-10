KOMENTÁŘ: Volme hojně. Ale koho a jak? - Thomas Kulidakis

Vzpomínám si, jak jsem mluvil s volebními stratégy různých politických stran, které se navzájem nemohou na veřejnosti ani cítit. Různými slovy mi řekli v podstatě totožnou věc. Na to, co udělaly kandidující vládní strany pro občany dobrého, se jim ve finále každý vykašle. Stejně jako opozici na to, čemu se jí podařilo zabránit nebo naopak navzdory vládě prosadit. Volby rozhodují sliby budoucí.