Možná koaliční spolupráce s Babišem byla pro ostatní české politické subjekty problematická už před tímto rozhodnutím, protože je trestně stíhán v kauze Čapí hnízdo. Některé strany na to reagovaly tak, že sice nevyloučily v případě vítězství hnutí ANO ve volbách povolební koalici s tímto hnutím, ale vyloučily, že by šly do vlády, v jejímž čele stojí trestě stíhaný politik.

Někteří političtí komentátoři ale vnímali tato předsevzetí politických stran skepticky. Babiš po volbách koneckonců znovu získá poslaneckou imunitu a nová Poslanecká sněmovna ho nemusí znovu vydat k trestnímu stíhání. Zvlášť pokud by dokázal s pomocí ústupků a slibů vytvořit jakoukoliv většinovou koalici, jejíž poslanci by pak vydání zablokovali.

V cyničtějších scénářích se dokonce mluvilo o tom, že prezident Zeman by mohl Babiše jmenovat v případě jeho vítězství premiérem a vzápětí zastavit jeho trestní stíhání. Nemůže to udělat už teď, protože takové rozhodnutí prezidenta musí spolupodepsat premiér, což by Bohuslav Sobotka neudělal. Babiš, který tvrdí, že stíhání je účelové, by tak ale možná učinil. Trestní stíhání by pak už neexistovalo jako formální překážka pro spolupráci s ním.

Jenže i kdyby se Babišovi a jeho spojencům podařilo z trestního stíhání u nás vyklouznout, je tu teď nově rozhodnutí slovenského ústavního soudu. Ten sice nekonstatoval, že Babiš byl agentem či spolupracovníkem komunistické tajné policie, ale každopádně dělá z Babiše v této věci opět „sprostého podezřelého.“ Babiš se už nemůže bránit tím, že slovenské soudy ho od spolupráce s StB očistily.

Zasednout do vlády pod vedením politika, jehož možná spolupráce s komunistickou tajnou policií bude opět na stole, bude pro ostatní politické strany možná ještě těžší, než kdyby zůstalo jen u trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Volební lídr sociálních demokratů Lubomír Zaorálek se již vyjádřil, že takový člověk nemůže zastávat vysoké ústavní pozice, protože by to poškodilo dobré jméno ČR v zahraničí. Podobně reagovali i další politici tzv. tradičních stran.

Tlak na Babiše, aby on sám nebyl ve vládě, tedy ještě vzroste. Sám Babiš se přitom zatím zuby nehty brání modelu vládnutí, v němž by jeho ANO mělo pozici premiéra, ale byl by jím někdo jiný než on sám.

Otázkou také je, co udělá znovuotevření kauzy možné spolupráce Babiše s StB s některými jeho významnými spolupracovníky ve vedení ANO. Ti riskovali dobrou pověst už tím, že zůstávali Babišovi věrní i po zahájení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. Spolupracovat s ním úzce i poté, co bude kvůli podezřením ze spolupráce s StB znovu čelit slovenským soudům, může být pro ně politicky smrtící.

A to není všemu konec, protože evropská agentura OLAF, která zkoumá nakládání s evropskými dotacemi, podle různých zpráv už ukončila vyšetřování možného zneužití padesátimiliónové evropské dotace na Čapí hnízdo. Svoje závěry má brzy zveřejnit, a pro Babiše i Českou republiku budou ve světle už známých faktů o kauze Čapí hnízdo jen těžko příznivé.

Zdá se tedy, že ačkoliv Babiš navzdory množícím se kauzám může ještě stále dovést hnutí ANO k volebnímu vítězství, pravděpodobnost, že zasedne v čele příští vlády, se rapidně zmenšuje. Ostatním stranám též přibývá argumentační munice k tomu, aby mohli hnutí ANO obejít kompletně. Voliči, kteří ještě stále plánují dát ANO svůj hlas, by s tím měli počítat.