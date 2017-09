Před několika dny vyšla v Rusku kniha vzpomínek 86letého Michaila Gorbačova. Na síti je kapitola o vztahu ke hlavní ženě jeho života, manželce Raise zde. Příběh manželů Gorbačovových je znám, Michail Sergejevič jen dodal některé detaily.

Raisa Maximovna byla historicky první manželkou nejvyššího činitele v zemích bývalého sovětského bloku, která vystupovala jako osobnost. Naděždu Konstantinovnu Krupskou v polovině 80. let minulého století si už nikdo nepamatoval, Stalinova žena Naděžda se záhy zastřelila a Nina Petrovna Chruščovová, která se sem tam ukázala po boku manžela, vyvolávala u sovětské veřejnosti stejné emoce jako Marta (Marie) Gottwaldová u veřejnosti československé. Brežněvovа ženа Viktorija Petrovna vidět téměř nebyla.

Raisa Maximovna Gorbačovová se svým profesorským vystupováním, pečlivým oblékáním a odhodlaností působit i na veřejnosti v roli manželovy nejbližší rádkyně byla jako blesk z čistého nebe. Taky ji okamžitě začaly široké masy, mužů a zejména žen, pro její odlišnost od průměru upřímně nenávidět. Změnilo se až před její smrtí na rakovinu krve v roce 1999. Gorbačov, který zůstal sám, už necítil takovou žhavou nenávist většiny spoluobčanů jako předtím, vzali ho na milost, protože uznali, že svou ženu doopravdy miloval.

Tradice lepších poloviček prezidentů se u nás obnovila po roce 1990. Není dlouhá. Olga Havlová, Dagmar Havlová, Livie Klausová, Ivana Zemanová. Všechno bezesporu pozoruhodné ženy, byť každá zcela jinak. Jako u všech veřejně činných lidí zůstávají stovky jejich kroků pro veřejnost neznámé, zato jsou živé stereotypy a momentky.

To je například zdrženlivá Olga, či Dagmar pískající na prsty ve chvíli, kdy Sládkův republikán Jan Vik vyzýval jejího manžela, aby se styděl, anebo Livie, která o manželovi nemluvila jinak než jako o „Klausovi“. Republikán Vik měl štěstí, že za jeho časů nebyl prezidentem Miloš Zeman. To by nezůstalo u pískání, ale mohly by hrozit kvůli zálibě paní Ivany ve zbraních jiné konce.

Voltaire se domníval, že je nad slunce jasnější, že Bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže. Životní zkušenosti nám potvrzují, že tomu tak ve většině případů skutečně je. Před nadcházejícími volbami hlavy státu by proto nebylo od věci, abychom se seznámili s lepšími polovičkami kandidátů. Michaela Horáčková s tím souhlasila, výsledek, který může každý posoudit, a to nikoli podle titulku, ale z celého rozhovoru, je zde.

Ivana Zemanová podobné veřejné vystupování ve zvyku nemá, ale třeba překvapí. Co Eva Drahošová? Zde je s ní rozhovor, ale velmi stručný. Označení „první dáma“ je poněkud zvláštní, ale je fakt, že manželky prezidentů zemi reprezentují také.