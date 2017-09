KOMENTÁŘ: Ožehavá separatistická referenda – Alex Švamberk

Madrid se vehementně brání plánům katalánských separatistů uskutečnit referendum, ve kterém by se obyvatelé mohli vyjádřit, zda se chtějí od Španělska odtrhnout. Stejně tak postupuje Bagdád před plánovaným referendem v iráckém Kurdistánu, aniž by si vlády obou zemí uvědomovaly, že podobné kroky ženou obyvatele do řad separatistů.