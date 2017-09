Z politických stran, které mají šanci dostat se příští měsíc do nové Sněmovny, rezolutně odmítla účast v případné vládě sestavované Andrejem Babišem TOP 09 ústy Miroslava Kalouska a ODS ústy Petra Fialy. A to ještě před vydáním Babiše k trestnímu stíhání.

Zároveň existuje významná voličská skupina, kterou sjednotilo chápaní, čím Andrej Babiš je, a mimořádný odpor k tomu, aby udělal z České republiky svou rodinnou firmu. Tato skupina je zdrojem hlasů, které se hodí každé straně.

Chtěly by je i ČSSD a KDU-ČSL. Jak ale spojit odhodlání jít do vlády pod taktovkou ANO a nechuť potenciálních voličů k partaji, která se nejen takto zachová, ale dokonce svůj postup ohlašuje předem? Lídři soc. dem. a lidovců se chopili berličky. Je jí tvrzení, že s obviněným Babišem do vlády nepůjdou nikdy. Ale s ANO ano.

Pregnantně to vyjádřil Pavel Bělobrádek v nedávném rozhovoru pro Právo: „Do vlády jste ochotní jít s ANO, ale jen bez Andreje Babiše. Je to reálné? - Podobné modely ve světě existují. Podívejte se na Polsko.“ Pavlu Bělobrádkovi patří velké díky za upřímnost a naznačení správného souvisu. Když se podíváme na Polsko, pochopíme, co čeká nás v modelu, který by lidovci (a zřejmě též ČSSD) preferovali.

Polsko dnes řídí jeden jediný člověk bez vládní či prezidentské funkce, kterému se podřizují stovky, tisíce jiných, kteří plní jeho vůli a zároveň si něco přihrají pro sebe. Výstižně to ukazuje satirický seriál Ucho Prezesa (Předsedovo ucho), jehož tvůrci leží v žaludku Jarosławu Kaczyńskému a jeho lidem. Několik dílů v polštině s anglickými titulky zde



Polská veřejnoprávní média jsou znormalizována. Zásahy do justičního systému uskutečňované stranou Prawo i sprawedlność chovající se podle vzoru předlistopadových komunistů a další kroky polské vlády vyvolaly odpor nejen v EU, ale také v české odborné veřejnosti. Kaczyński však vyjádřil odhodlání raději nechat zemi v mezinárodní izolaci, jen aby mohl uplatnit své představy. U nás by to bylo samozřejmě jiné. Jestliže Kaczyńskému, který řídí zemi jako rodinnou firmu, dělá společnost kocour, u nás by ji Babišovi dělal čáp.

Bělobrádek sám Polsko zmínil. Nemůže říct, že o tamním vývoji neví. Když ho uvádí jako možnost pro českou povolební realitu, vyvolává dojem, že je schopen jít do služeb majitele firmy. Jako člen vlády, který s Babišem strávil tři roky v blízkém kontaktu, ví, co je zač. Znalosti si může on i Lubomír Zaorálek doplnit zhlédnutím dokumentu Selský rozum zde.

Anebo platí, že funkce, stejně jako peníze, nesmrdí?