Vydání ke stíhání je v samotném zájmu obou výše zmíněných politiků, kteří se na podzim chtějí ucházet o hlasy voličů. Protože jen soud může prokázat jejich nevinu, která je podle obou kapitánů mužstva hnutí ANO nad slunce jasnější. To musí být jasné v podstatě všem, včetně pánů poslanců Babiše a Faltýnka.

O tom, že Poslanecká sněmovna policii dva první muže favorita letošních voleb vydá, bylo totiž de facto rozhodnuto předem. Jednotlivé politické strany se předháněly v prohlášeních, jak budou ochotně pro vydání hlasovat. Často se správným poukazem na minulost, v níž čeští poslanci vydávali své kolegy podezřelé z nejrůznějších nepravostí jedna radost.

Tudíž to, že je poslanci s velkou pravděpodobností vydají ke stíhání, muselo být oběma pánům zřejmé. A proto se přímo nabízelo, aby předstoupili před českou veřejnost a řekli třeba něco podobného: „Cítím se nevinný, ale věřím v práci policie i soudu, který mou nevinu prokáže.“ Jenže nic takového se nestalo. Což je škoda, protože propásli šanci podpořit důvěru v český trestní a právní systém.

Ale asi jim to za to stálo z hlediska krátkodobých zisků. Protože když se žádost o vydání skoro měsíc veřejně probírala, bylo dost času, aby si lidé mohli přivyknout. A tak poslanci hnutí ANO opakovali mantru, na které oni i Andrej Babiš stavějí už roky. A to, že Andreji Babišovi a hnutí ANO všichni ubližují, tradiční politici se spikli a jen Andrej Babiš a jeho lidé jsou čistí.

Mezi aktuální „au au ouvej“ výklad událostí patří prohlášení, že celá kauza Čapího hnízda je účelová a je to další Kubiceho zpráva. Jenomže zpráva bývalého policejního důstojníka přišla v roce 2006 těsně před volbami, nikoliv čtvrt roku.

Navíc okolnosti kolem dotace na Čapí hnízdo nešetří jen česká policie, ale také Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF. A ten je opravdu i pro úplné paranoiky těžké podezírat z účelového ovlivňování českých voleb. Šetří totiž už opravdu dlouho.

Stejně tak je dost dobře možné, že Andrej Babiš a „píáristi“ hnutí ANO vyhodnotili, že bude lepší zdržovat ještě z dalšího důvodu. Dobré zkušenosti s českým veřejným míněním získali při nuceném odchodu Andreje Babiše z vlády. I teď tedy mohou tvrdit, že dotyčný na svém postu nelpí, ale sám se ho nevzdá. Aby se ho nakonec sám vzdal. Ale až potom, co vše využije ve svůj PR prospěch.

A tak i nyní dbá poslanec Babiš na řádný povyk. Mluví o politické objednávce a lpí na své poslanecké imunitě. I když před půl rokem řekl: „…imunita poslanců je podle mě zcela zbytečná a přežitá. Kromě imunity vůči výrokům proneseným ve Sněmovně by se na nic jiného neměla vztahovat. Poslanci nejsou žádní nadlidi.“

Protože ví, že stejně jako když obhajoval před Poslaneckou sněmovnou Čapí hnízdo posledně, i teď má velkou šanci. Tenkrát si najednou vzpomněl, že nejen že vlastníka Čapího hnízda zná, byť předtím tvrdil, že nezná, ale že jsou to dokonce jeho vlastní děti. To bylo ale jen tak bokem, za pár minut vyřízeno.

A pak Andrej Babiš přibližně dvě hodiny opakoval své teze, program hnutí ANO, napadal všechny kolem a dělal ze sebe oběť. Tím se mu dostalo lepší reklamy, než jakou by si kdy mohl zaplatit. A to je to lišáctví, které platí i teď. Kdyby se Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek nechali vydat předčasně, nemohli by si udělat takovou předvolební agitačku v přímém přenosu všech českých médií. Které se tím chtě nechtě stávají součástí PR Andreje Babiše.