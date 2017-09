Starší paní, která mě oslovila na ulici, znám z předchozí konverzace. „Já se bojím. Byli jsme v lázních mimo Prahu. Říkám: Nevadí vám, že pan Babiš mluví sprostě? Ne, prý sprostě mluví všichni. A nevadí, že lže a nejspíš taky krade? Taky ne. Prý všichni lžou a kradou.“

Mnohokrát v minulosti měnili takoví schvalovači dějiny svých zemí. Včetně případu před sedmnácti lety.

Rusům tehdy naordinovali nového prezidenta, tak ho zvolili. Mluvil slušně, nevědělo se, že by lhal nebo kradl. A že byl kágébák? To prý byli skoro všichni. Postupně začal mluvit jazykem galerky, začal lhát a nakonec se vyskytlo dost indicií, že krade jako megastraka. Na postoji schvalovačů se nic nezměnilo. Zabral Krym, jeho oponenti jsou v emigraci, v base nebo po smrti, Ruska se ve světě zas bojí, tak jsou věci v pořádku.

Uvedl společnost do stavu, který je jí důvěrně znám ze sovětských dob: strach a nervozita. Ale co se nestalo...

V neděli na tisícovku muslimů, většinou Čečenců, zablokovalo na nepovolené demonstraci velvyslanectví Barmy v Moskvě. Reportáž zde. Policie a Národní garda, elitní Putinovy jednotky, na rozdíl od jiných nepovolených demonstrací, kdy brutálně zasahovaly proti Putinovým odpůrcům (nemuslimům), se tentokrát chovaly jako slečinky z ústavu. Bály se.

Druhý den zorganizoval vládce těchto muslimů, čečenský vůdce Ramzan Kadyrov, v blízkosti ulic Putinovy a Kadyrovovy v Grozném povinný mítink, po němž nahlásil více než miliónovou účast. V Moskvě den předtím volali někteří řečníci po džihádu, v Grozném byl Kadyrov představen jako činitel, který je pověřen Alláhem, aby džihád rozpoutal zde. Kadyrov také řekl, že pokud se Moskva postaví na stranu barmské vlády, kterou čečenský vůdce obviňuje z genocidy tamních muslimů, půjde proti Moskvě.

A co Velký Putin? Spolknul to. Prý má každý občan, včetně šéfa regionu, právo na vlastní názor. Ruskem se šíří překvapení a pohrdání: Putin uhnul muslimům… Kadyrov roste. Roste i strach, ale společnost je rozložena, lidé si říkají, že sami se před dobře organizovanými Čečenci a Kadyrovovou osobní armádou neubrání. Autorita dosavadního alfa samce, objevitele amfor, přitom dostala trhlinu.

Je to sopka, z níž začne brzy vytékat žhavá láva. Jak se to týká našich voleb? Babiš, který odmítá euro a integraci do tvrdého jádra EU, nás bude tlačit k té sopce na vzdálenost, ze které se nedá utéct. Slovenský Robert Fico, který má v Kremlu dobré konexe a umí včas zavětřit, se už zorientoval a zavelel k co nejrychlejšímu úprku směrem na Západ.