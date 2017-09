Zaprvé, nechápu televize a média, že tak vážně sledují odborářské akce a prohlášení. Pokud budeme mluvit upřímně, odbory (nejen školské) jsou filiálkou sociální demokracie. Tedy, když tato partaj (a jejích ministři školství) vládne, jsou odbory zticha. Když je jejich vláda u konce a bude vládnout někdo jiný, začínají se probouzet ze zimního spánku, křičet a demonstrovat. Když si každý učitel položí otázku, jak mu pomohly celostátní odbory za posledních 25 let, dojde k tomu, že nijak. Taky proto drtivá většina učitelů není odborově organizovaná.

Zadruhé, celá diskuse se vždy točí okolo toho, kolik se plošně přidá. Tedy kolik ministr financí přisype (zvýší státní dluh) do celého systému. Ministr financí buď zcela souhlasí a volá, že on chce navýšit ještě víc (pokud je před volbami a sám kandiduje), nebo se brání a mluví o nějakých ekonomických aspektech (pokud před volbami není nebo sám nikam už nekandiduje).

Ale plošné přisypávání nejvíce ze všeho připomíná situaci, kdy máte dům, kde je zima. Je tam zima proto, protože je děravá střecha, dům nemá izolaci, a dokonce ve sklepě jsou vymlácená okna a táhne pak ze sklepa mráz po celé budově. Nedá se to vytopit. Zástupci nájemníků požadují, aby majitel přisypal víc peněz na vytápění a propálilo se o 20 % víc plynu nebo uhlí.

Ten se trochu brání, ale protože nejde o soukromou osobu, ale o stát – peníze navýší. Ale v baráku moc tepleji není. I kdyby se topilo o 50 % víc. Bylo by lepší spravit okna, střechu, udělat v domě pořádek. Pak by se ukázalo, že peníze na vytápění stačí.

Podobně daňoví poplatníci rvou do školství čím dál víc peněz, a přitom dětí (kvůli kterým to platíme) ubývá. 160 miliard rozpočet školství je dost. 60 000 platí pro resort každý rok průměrná česká rodina. Ale problém je, že tyto peníze neskončí u učitelů a zejména dobrých učitelů. Navyšování mezd (vždy jaksi se zpožděním) probíhá stylem, že se dobrým učitelům zvýší tarify a sebere osobní hodnocení, které teď už průměrný ředitel nemá. Tedy mají stejně jako před tím. Slabším učitelům to trochu naroste. Ano, pokud chceme podpořit dobré učitele, musí narůst nenároková složka mzdy.

Ale zejména se dobří učitelé a ředitelé musí stát prioritou systému. A to nejsou. Nejen za této vlády.

Prioritou je namísto toho školství roztahovat. Od pěti let, od dvou – do šestadvaceti (kdejaký Pepek Vyskoč studuje dnes vysokou). Zavedli jsme devítku, nultý ročník – povinnou školku atd.

Prioritou je školství rozšiřovat. Přidávají se další předměty, agendy. Jestli učíte 28 hodin týdně nebo 32 – to je ale 12% rozdíl. 12 % pro každého učitele třeba, nebo 24 % pro lepší polovinu kantorů.

Prioritou jsou pomatené ideologické projekty jako inkluze. To vyžere dalších sedm miliard a noviny také již píší, že učitelé to nedostanou, že to půjde na inkluzi. Tedy dílem na fluktující mladičké asistenty s 14denním kursem, dílem na mazané neziskovky, které doškolují a řídí a na inkluzi parazitují. Já bych to dal radši těm učitelům.

Zkrátka dobří učitelé a ředitelé se musí stát prioritu systému. Pak budou moci mzdy vystřelit vzhůru třeba o 30 %. Jinak totiž školský systém má schopnost sežrat libovolnou sumu prostředků a nechat učitele jen přežívat.

To se musí změnit!!