Česká republika má být dle kritiky prezidenta Francie Macrona a německé kancléřky Merkelové jednou ze zemí, které si dělají z EU supermarket. Zatímco prý využíváme výhod štědrých dotací a podpor, tak naopak odmítáme být s jinými zeměmi solidární a podílet se na přerozdělování běženců. Navíc věčně proti něčemu protestujeme a s něčím nesouhlasíme. Ta demokracie je ale sviňa, chtělo by se dodat. Přitom evropské politické špičky kvalitu demokratických mechanismů v orgánech EU neustále vyzdvihují.

Takto omezený pohled, který vnímá pouze vyplácení dotací, celou realitu významně zkresluje. Úhel pohledu představitelů vůdčích zemí EU jako by konstatoval, že na členství v EU vydělávají pouze noví členové EU ze střední a východní Evropy a měli by být tedy vděční, za solidaritu, kterou jim bohatší země prostřednictvím dotací poskytují. A měli by jí také odpovídajícím způsobem vracet. K objektivitě má tento pohled skutečně daleko. Stačí si vzít několik faktů, a především vnímat širší souvislosti. Finanční toky mezi zeměmi nejsou jen platby do EU a dotace do jednotlivých zemí.

Čerpání z fondů EU není vše

Čerpání prostředků z fondů EU lze jen velmi těžko porovnávat v jednotlivých letech, protože objem vyplácených prostředků výrazným způsobem kolísá. Proto bude vhodnější posoudit celkový objem přislíbených prostředků, které může Česká republika v letech 2014 až 2020 čerpat.

Jedná se o 648 miliard korun. To je ale ideální stav, kdy se podaří prosadit a profinancovat všechny potřebné projekty. Na jeden rok tak vychází, pokud všechno půjde dokonale, v průměru částka 108 miliard korun dotací. Více než 40 miliard korun ročně ČR naopak do rozpočtu EU přispívá.

Velkým zemím EU posíláme mnohonásobně více

Tyto částky, které znamenají pro Českou republiku a další země střední Evropy onen supermarket a nezaslouženě získané peníze si porovnejme s objemy prostředků, které každý rok odvádějí převážně zahraniční společnosti sídlící u našich západních sousedů v podobě dividend z České republiky. Tyto prostředky jsou vydělané zisky, které si posílají firmy do zemí svého původu, tedy nejvíce do Německa, Nizozemí či Francie.

Jen z malé České republiky získají tyto firmy pouze prostřednictvím dividend ročně částku přes čtvrt biliónu korun. Objem dividend, které byly z České republiky odeslány do zahraničí, činil v roce 2016 celých 289 miliard korun. To bylo o 62,5 miliardy více, než v roce 2015. Uvedené číslo představuje 8,6 % hrubého domácího produktu České republiky. Pro srovnání ještě v roce 2000 se odeslalo do zahraničí pouze 20,7 miliardy korun!

Pro představu jen v případě francouzského vlastníka Komerční banky se právě do Francie v roce 2016 poslala částka ve výši 7,6 miliardy korun. Za rok 2015 činila dividenda dokonce 11,78 miliardy korun. Na těchto částkách má majoritní francouzský vlastník Komerční banky podíl více než 60 %. Náš největší podnik Škoda poslal svému německému vlastníkovi jen v roce 2016 celých 15,4 miliardy korun na dividendách a v roce 2015 činila tato částka téměř 13,7 miliardy korun.

Na to mají tyto společnosti samozřejmě právo, my tu zdůrazňujeme celkový kontext současných ekonomických vztahů a vazeb, a podtrhujeme ten fakt, že ziskovost těchto firem v naší zemi je vyšší než v zemích, kde sídlí mateřské společnosti. Jinak řečeno, český zákazník platí za služby a zboží mnohdy více, jakkoliv přitom náklady na českého zaměstnance těchto společností jsou naopak viditelně nižší. Profit západních zemí i z pohledu stamiliardových zisků na dividendách ze zemí střední a východní Evropy je nesporný.

Z volného trhu profituje především Francie a Německo

Francouzské a německé firmy profitují na volném trhu a na tom, že mohou své výrobky volně vyvážet a prodávat nejen v České republice, ale i dalších zemích, které označují jako zákazníky supermarketu. Pokud tedy budeme porovnávat celkovou bilanci dotací z EU třeba právě proti dividendám, pak je poměr zcela jednoznačně ve prospěch dividend, které až trojnásobně převyšují částky, které získáváme zpět z EU. I to je totiž třeba vnímat v kontextu jedné Evropy, Evropy bez hranic, Evropy, kde se volně pohybují služby, kapitál, lidé a zboží.

A to se tu nebavíme o dalších nákladech našeho členství v EU, které souvisejí jednak s Bruselskou administrativou a jednak s harmonizací kde čeho. To totiž není na první pohled vidět a ani to nelze jen tak lehce spočítat.

Od našich vládních představitelů jsme bohužel žádný argument, ani obranu neslyšeli. Je sice hezké kritizovat EU a její politiku, ale ve chvíli, kdy se můžeme vyjádřit a bránit se nepravdivé paušalizující zkratce, tak mlčíme. Zkrátka, poslední výpad čerstvého francouzského prezidenta je třeba rázně odmítnout. Pro Českou republiku EU rozhodně supermarketem není, stejně tak, jako nejsme občané druhé kategorie či zemí na okraji EU, jen proto, že se vším, co vymyslí Německo a Francie, nesouhlasíme. Francouzský prezident jen potvrdil to, co bublá už dlouho pod povrchem a to, že v Evropě vzrůstá deficit demokratického rozhodování.