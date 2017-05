Andrej Babiš hrozí Bohuslavu Sobotkovi soudním řízením na ochranu osobnosti. Něco dělá Babiš neveřejně, něco hlasitě. Předžalobní výzva premiérovi je v kategorii hlasité. ZDE.

Žaloby jsou věcí justice. Laik si jen všimne, že v Babišem citovaných Sobotkových výrocích zaznívá slovo „podezření“. Podezření, že Babiš nehraje čistě, tady evidentně je. Laik se taky může podívat, jak zachází s dehonestujícími výroky případný žalující, tedy sám Babiš.

Předmětných výroků je pole neorané, tolik místa nemám. Takže jen něco: „Náš program je jednoduchý, a škoda že se podle něj neřídili všichni členové ČSSD – nekrást, nelhat a pracovat pro lidi. Oni bohužel často dělají všechno pro to, aby se za peníze lidí udrželi ve funkcích.“ – „To jsou jen předvolební lži ČSSD, které o nás šíří, a jejich jediným tématem je kritika ANO, aby zakryli svoje korupční a netransparentní jednání na krajích.“ (LN 6. 10. 2016).

K Sobotkově prohlášení, že jeho, Andreje Babiše, ve vládě už nechce: „Já pořád nechápu, proč to udělal. Když teď ale vidím, že zadrželi jeho nejbližšího přítele Karla Březinu, tak mě napadají různé věci.“ (Aktualne.cz, 4. 5. 2017).

K nahrávkám, na kterých se Babiš baví s Markem Přibilem: „Jsem přesvědčen o tom, že Chovanec stojí za mým sledováním a odposloucháváním. Je to cílená, koordinovaná akce.“ (ČT 24, 5. 5. 2017).

V předžalobní výzvě Babiš také píše: „Důrazně se ohrazuji proti tomu, že veřejně lžu.“ A teď je laik hledající fakta ve velkých rozpacích. Kdo tedy mluvil 23. března tohoto roku déle než hodinu od řečnického pultíku v Poslanecké sněmovně? Marťané nám ten den odvlekli pravého Babiše do Matrixu a místo něj narafičili klona? Hrůza hrůzoucí!

Ale když víme, že to tehdy byl jiný Babiš, než je ten současný, rozčilený a málem žalující, pak můžeme bez újmy na duševním zdraví číst, co ten zpropadený klon na sebe prozradil: „Proč jsem nechtěl říci jména akcionářů? No protože jsem nechtěl ohrozit svoje děti. Svoji rodinu! To je to nejcennější, co mám! (Potlesk z řad poslanců ANO.) Proto jsem se ne vždy vyjadřoval správně. Nemohl jsem říct pravdu!“

Preference ANO a osobní Babišova popularita ale zatím viditelně netrpí. Sociologické vysvětlení je ZDE. Pak je k dispozici vysvětlení laické ZDE.

Dnešní doba je nadmíru dobrá pro vyučování mládeže. Když se v hodině bude probírat chování některých lidí za normalizace, můžou se pustit některé projevy poslanců ANO ve Sněmovně na obhajobu Andreje Babiše. A to nemluvím o mimořádně bohatém ilustračním materiálu ke klasikově výroku: „Nejhorší srážka v životě je srážka s blbcem.“