Kdo je povolán, aby vykládal ústavu? Tato otázka vyvstala v nedávné vládní krizi – a opět se připomnělo, že to má být Ústavní soud. Nad podnětem se sejdou ústavní soudci a dlouho a důkladně prozkoumají, co a jak. Je to práce pomalá a pro spoustu lidí nepochopitelná a nudná. Navíc, jak rád podotýká náš pan prezident, když se sejdou dva právníci, mají tři různé názory, protože nejméně jeden z nich je schizofrenik. Čert aby se v tom vyznal, obyčejný člověk do toho nevidí.

Oč přehlednější a srozumitelnější to mají v takovém Turkmenistánu. I tam mají základní zákon země, a dokonce slaví Den ústavy. Vypadá to následovně ZDE.

Možná by bylo možné zkusit kviz, ale nemá to asi cenu, protože správnou odpověď by uhodl každý. Otázka by zněla: Kdo v Turkmenistánu vykládá ústavu? Vidíte, že to jde, když se chce, a lidi vědí, kdo a jak rozhoduje. Bez schizofrenie samozřejmě.

Není ale pravda, že u nás nemáme zárodky správného přístupu k věcem. Máme – a je potěšující připomenout tyhle ostrůvky pozitivní deviace v prostředí zamořeném liberální demokracií. Zcela nezaslouženě zapadl novátorský počin někdejšího předsedy Strany práv občanů – Zemanovci Zdeňka Štengla ZDE.

Záření jeho vzletných myšlenek bylo tak silné, že i po několika letech zasáhlo paní na náměstí v Berouně, jež pronesla onu čítankovou větu, že pan prezident je moudrý nad její chápání.

Pozor, teď přijde propoj na žhavý dnešek. No nedívejte se na to slovo jak tele na nový vrata. Pan Andrej Babiš nedávno řekl, že mezi nějakými věcmi podle něj neexistuje žádný souvis. A pan Richard Brabec, místopředseda ANO a ministr, včera u Václava Moravce řekl, že mezi jistými věcmi nevidí žádný propoj. Tak když může ministr, proč bych nemohl já. Člověk nechce být de mode.

Propoj nám zajistila laskavá paní kuchařka na tomhle videu ZDE. S vařečkou, kterou od ní pan Babiš dostal darem, má běhat po Sněmovně za poslanci a poslankyněmi, kteří před ním budou utíkat a chránit své prdele. Hele – nepohoršujte se. Na té vařečce je nápis Na prdel a paní vyloženě přikázala, že ji má použít v parlamentu. Tak vo co gou?

Aby bylo líp, vyženou lidi vařečkama ty politiky, kteří lžou, ojebávají český stát a Evropskou unii, zdrhávají z debat s protivníky a přitom řvou, že mají zacpanou pusu…

Stop, kamaráde – nabral jsi špatný směr. S touhle by ti rozhněvaný lid rozflákal ksi a natrh pr. Drž radši hubu a kr.